Na području Solina došlo je do novog napada na autobus i vozača splitskog gradskog prijevoznika. Oko šest ujutro napadač je zaustavio autobus i počeo razbijati stakla. U autobusu je bio vozač i desetak putnika, ali nitko nije ozlijeđen.

Napadač je u Solinu zaustavio autobus, slomio brisač i zatim počeo razbijati stakla. Vozač, koji je u busu bio s desetak putnika, odmah je pozvao policiju i otvorio vrata kako bi putnici mogli izaći.

"On je uspio ući u autobus i sjesti na moje mjesto. Međutim, uspio sam ga izbaciti. On kao da nije bio na ovom svijetu. U jednom trenutku me pitao imam li ja kartu, da se ne mogu voziti bez karte", rekao je vozač Hrvoje Uvodić.

Dodao je da mu u ponedjeljak neće biti ugodno doći na posao.

"Sigurno nije ugodno započeti radni dan sa stresom, očekujući novu situaciju. Sve je dobro dok se ne dogodi nešto gore. Mogao me i ubiti i ozlijediti", rekao je.

Kada je stigla policija, napadač je počeo bježati, ali je ubrzo uhvaćen i odvezen u bolnicu.

"Zbog težine kliničke slike do daljnjeg je zadržan na promatranju. Inače, radi se o pacijentu koji nikada nije psihijatrijski liječen, bar ne u našoj ustanovi", rekao je specijalist psihijatar Anđelko Beg.

Vozači će zbog napada tražiti promjenu zakona

Ovo nije prvi napad na vozača autobusa. Sindikat vozača trdi da je u godini dana evidentirano više od 30 napada, od fizičkih i verbalnih do oštećenja imovine. Zbog toga traže uvođenje strožih zakona.

"Ne tražimo da se to zove napad na službenu osobu, može se zvati i drugačije. Kako je zakon proširen na medicinsko osoblje, da se može proširiti i na vozače. Ja zaista više ne znam što bi se trebalo dogoditi da se nešto pokrene", rekao je Hrvoje Mlikota, dopredsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika.

Predstavnici Sindikata će se sastati s upravom splitskog prijevoznika Promet te će od Vlade zahtijevati da se zakon promijeni.

