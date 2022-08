Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je optužnice protiv hrvatskih pilota. Osim njega, optužnice je komentirao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"Nisam tužitelj za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je netko imao hrabrosti poslije 27 godina tražiti odgovornost za ubijenu srpsku djecu i ubijene srpske starce, posebno za ubijenu srpsku djecu. Ta djeca su imala 7,9,11 i 13 godina koja su pobijena na Petrovačkoj cesti, ta djeca nisu počela živjeti", rekao je Vučić, prenosi N1.

Vučić je istaknuo kako "nitko nema ništa protiv Hrvata, ali ima protiv zločinaca koji su ubili djecu".

"Za mene je tih osam zaklopljenih očiju veća svetinja od svih napada na mene i državu koju vodim i na moju obitelj i sve drugo, jer ako nismo u stanju da zaštitimo djecu i formalno i materijalno i pravno, onda ne treba da postojimo kao država, ne zaslužujemo da postojimo kao država. Nadam se da će zločinci odgovarati, oni koj su stvarno ubijali djecu i proglašavani poslije za junake", zaključio je Vučić.

Jandroković: "Pogledajte se u ogledalo"

Na činjenicu da je potvrđena optužnica srpskog Tužiteljstva za ratne zločine protiv četvorice časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, reagirao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković koji je u nedjelju prisustvovao 47. "Trci na prstenac" u Barbanu.

"To su Vučićeva posla. Ništa taj čovjek iz povijesti nije naučio. To što oni rade ne pridonosi poboljšanju naših bilateralnih odnosa. Srbija je zemlja koja ima puno vlastitih problema pa koristi ovakve situacije kako bi skretala pozornost sa svojih problema. Hrvatska tu optužnicu odbacuje. Poruka svima u Srbiji - pogledajte se u ogledalo i razmislite o tome što radite. To je čisto političke prirode. Povući ćemo sve korake kako bismo zaštitili naše građane", rekao je Jandroković.