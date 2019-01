Ministar obrane Damir Krstičević već ima favorita za nabavu novog višenamjenskog borbenog aviona i u ponedjeljak je to nedvosmisleno dao do znanja hrvatskoj javnosti. Međutim, premijer ga je demantirao i vratio stvar na početak. O ovakvoj komunikaciji ministra i premijera nakon propalog posla s nabavom borbenih aviona od Izraela, upitali smo domaćeg vojnog analitičara portala OBRIS Igora Tabaka.

"Bilo je čudno prvo čuti na Vladi da će se prvo napraviti analize pa tek onda promišljati što i kako dalje, da bi odmah nakon toga ministar obrane izašao pred istu tu zgradu i iznio svoje viđenje cijeloga tog posla, preferirajući neke opcije u startu, da bi samo koji sat kasnije opet na scenu stupio premijer Plenković i demantirao ministra te ponovno lopticu vratio na pitanje analiza i vjerojatno tko je bio odgovoran, prije nego što se krene dalje na nekakav strukturiran način."

Tabak je podsjetio da se slična situacija dogodila i 2017. godine tijekom posjeta SAD-u, kad se moglo čuti nešto slično. "Tad je to gotovo ugrozilo čitav natječaj, koji je, eto u ponedjeljak neslavno završio", rekao je Tabak.

Šakom o stol

"Sad smo opet u situaciji da premijer Plenković lupi šakom o stol i nadajmo se da će stvari krenuti na ovaj ipak strukturiraniji način, a ne mimo natječajnih postupaka i dogovaranja s jednom stranom", kaže Tabak.

Ostaje pitanje kako zapravo tumačiti izjavu ministra Krstičevića ispred Vlade da od Amerikanaca očekuje ponudu koja se ne može odbiti. Tabak tu izjavu smatra izrazito nezgodnom za poziciju Vlade.

"To zapravo u najnezgodniji položaj zapravo stavlja, s jedne strane hrvatsku Vladu, a s druge strane i SAD, jer ipak je riječ o poslu i novcima. U SAD-u postoji zakonodavstvo koje brani nekakva mutna pregovaranja. Tu je svima u interesu imati jasan, ozbiljan i transparentan natječaj ne bi li se posao, kakav god bio, odvijao bez oblaka sumnje", smatra Tabak.

"Hrvatskoj je potreban nepristran natječaj za nabavu borbenih aviona"

On smatra da je Hrvatskoj potreban pravi, nepristran natječaj za nabavu višenamjenskih borbenih aviona. "Nadam se da Hrvatska može naći snage za takav postupak, koji bi bio zdrav i za hrvatski obrambeni sustav i za državu u cjelini. To je posao koji se radi rijetko, koji je visoke vrijednosti i kompleksnosti i bilo bi dobro da ga uspijemo napraviti tako da se iza njega ne vuku repovi i da nas ne mora biti sram", kaže Tabak.

Sad već propali posao odavao je dojam da je strateško partnerstvo imalo primat u odluci o nabavi borbenih aviona pred kvalitetom ponude i pitanjem obnove hrvatske borbene zračne flote, pogotovo ako se u kontekst uzme i to da su postojala upozorenja s američke strane o problemu s izraelskom ponudom. Da ne spominjemo izjavu Krstičevića odmah nakon sjednice Vlade u ponedjeljak o očekivanju ponuda koje se ne odbijaju od Amerikanaca.

Kako posložiti prioritete pri nabavi borbenih aviona?

"Hrvatska treba razdvojiti stvari. Nažalost, u proteklom postupku izgledalo je na momente da se više traži strateški partner, a da su zapravo tek u drugom ili trećem redu pitanja obnove zrakoplovstva i samih borbenih aviona. Čini mi se da je prevelik diplomatski i politički teret stavljen na jedan vojno-tehnološki posao, koji je sam za sebe već dovoljno kompliciran i težak. Hrvatska kroz takve poslove ne bi trebala preslagivati svoju stratešku situaciju", smatra Tabak.

"Druga stvar, nije dvojbeno da je izraelska ponuda bila atraktivna jer je nudila avione koji su bili dugo i aktivno korišteni, oko kojih je bilo potrebno dosta politički i diplomatski pregovarati ne bi li se prikupilo potrebne dozvole za transfer. Dakle, bilo je puno prepreka koje su se sve morale riješiti da bi do posla došlo. Da bi se odlučilo na takvu ponudu, ona je morala na prvi pogled biti jako bogata i sadržajna. Hrvatska je u to, bojim se, ušla s puno entuzijazma i ambicije, podcjenjujući rizike. I onda nam se to obilo o glavu", ističe Tabak.

Potpuna transparentnost? "To je iluzorno očekivati"

Oko e-maila objavljena na portalu Index koji je MORH zaprimio 2017. godine i u kojem se opozorava Hrvatsku da provjeri imaju li Izraelci sve potrebne dozvole za prodaju svoje verzije aviona F-16, Tabak kaže da je jako upitno reći da nikakvih naznaka o mogućim problemima s izraelskom ponudom nije bilo.

"To je dio tog podcjenjivanja rizika o kojem je bila riječ", naglašava Tabak.

Na kraju, naš vojni analitičar dodaje kako vojne kupovine nikad nisu do kraja javne. "Tu očekivati potpunu transparentnost je iluzorno", kaže. Ipak, Tabak smatra da se uz sve pozivanje na transparentnost postupka, moglo puno bolje. "To je dio lekcija, koje smo, nadamo se, naučili", ističe Tabak.