Imamo odgovornost za sigurnost Hrvatske, za sigurnost zračnog prostora. Vjerujemo da ćemo doći do aviona koji je dobar za Hrvatsku i koji si građani mogu priuštiti, rekao je Krstičević.

Ministar obrane Damir Krstičević nakon sjednice Vlade na kojoj je jedina točka bila poništavanje Odluke o nabavi izraelskog višenamjenskog borbenog aviona F16 Barak, izjavio je da se kreće u novi proces nabave aviona.

Istaknuo je kako bi osobno želio da to budu novi zrakoplovi.

"Ako pitate mene osobno koji je to model, to je platforma F-16. Želio bih da tu budu novi zrakoplovi, da to bude manje komada, no moramo imati odgovornost za novac poreznih obveznika. Prije svega idemo sustavno pogledati sve moguće opcije. Vjerujem da će i naš partner SAD učiniti sve da Hrvatskoj da najbolju ponudu. Prije svega, analizirat ćemo dobro cijeli proces. Imamo odgovornost za sigurnost Hrvatske, za sigurnost zračnog prostora. Vjerujemo da ćemo doći do aviona koji je dobar za Hrvatsku i koji si građani mogu priuštiti", rekao je Krstičević dodavši kako je američki F-16 za sada najbliža opcija.

Upitan je li u prijašnjem procesu nabavke aviona bilo nekih skrivenih ponuda "ispod stola", ministar je odgovorio kako "kod njega toga nema", prenosi N1.