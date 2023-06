"Jedno dijete je u dosta teškom stanju": Voditeljica pedijatrije bjelovarske bolnice o stanju zaraženih beba i objasnila kako prepoznati simptome

Ispred bjelovarske bolnice uživo u Dnevnik Nove TV javio se reporter Domagoj Mikić koji je o stanju djece razgovarao s voditeljicom odjela pedijatrije bjelovarske bolnice dr. Ivankom Fehir-Radanović.

Voditeljica pedijatrije kazala je kako su u stalnom kontaktu sa zagrebačkim kolegama iz bolnice Fran Mihaljević. "Jedno dijete je stabilno i van životne opasnosti, drugo je u dosta teškom stanju, za njega se bori stalno", kazala je i dodala kako su djeca u bjelovarskoj bolnici stabilno.

"Kod jednog je dokazan virus, kod drugih dvoje ćemo tek dokazivati. Dobrog su općeg stanja", kazala je liječnica reporteru Dnevnika Nove TV.

Mikić je pitao i znaju li kako se virus probio na odjel.

"Nismo točno sigurni kako se to dogodilo. To su virusi koji se javljaju i ljetnim mjesecima i na ovim temperaturama. Netko tko je bio zaražen vjerojatno je došao na odjel, bilo da je to netko od posjetitelja ili netko od pacijenata, ne možemo to znati", kazala je liječnica i dodala kako su rodilište i pedijatrija bili otvoreni.

Razmišljate li o zatvaranju odjela, strahujete li od rasta broja zaražene djece među, zanimalo je reportera. Fehir-Radanović kaže kako trenutno ne razmišljaju o zatvaranju jer bi to bila zadnja od mjera. Trenutno su u kontaktu s epidemiološkom službom, posjete su zabranjene, svi moraju nositi zaštitne maske te se sve adekvatno čisti.

Pročitajte i ovo Nesreća na Bundeku Policija privela vozača hitne pomoći koji je pregazio tinejdžere, o nesreći se oglasio i zavod za hitnu medicinu

"Djeca koja su trenutno u rodilištu su dobro i stabilna. Nemaju za sad tragove infekcije. Stalo nam je do svakog djeteta i žao nam je kad se netko ovako razboli. Ipak moramo očekivati da mi bi moglo biti još zaraženih", kazala je voditeljica pedijatrije koja o enterovirusu kaže: "Nije opasan kod djece. Najčešće zahvaća manju djecu, uzrokuje gastrointestinalne smetnje i vrlo je bezazalen. Može izauzvati meningitis, vrlo blage simptome, povišenu temperaturu. Sad je u pitanju novorođenčad koje je puno, a to je najosjetljivina populacija, djeca koja još nemaju razvijen imunitet i ne znamo kako će oni reagirati na virus".

Pročitajte i ovo Tragedija kod Drniša Vatrogasci su pronašli tijelo i trećeg člana posade mađarskog helikoptera! "Bila je to vrlo zahtjevna potraga i nepristupačan teren"

Mikić je pitao i kako prepoznati simptome.

"Ako se radio novorođenčetu, ako je dijete febrilno, uvijek treba potražiti pomoć. Temperatura je prvi simptom koji se javlja, a drugih simptoma ne mora biti", odgovorila je liječnica.

Reporter Dnevnika Nove TV zaključio je kako se stanje zaraženih beba nastavlja pratiti iz sekunde u sekundu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.