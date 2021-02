Restorani, objekti brze hrane, benzinske prodaju kave za van, kafići to ne smiju. Teretane su zatvorene, ali istodobno one unutar hotela normalno rade. Trgovački centri su puni, na skijalištima čovjek na čovjeku, toplice krcate, a treninzi rekreativcima u dvoranama zabranjeni. Te nelogičnosti kap su koja im je prelila čašu. Simbol građanskog bunta i otpora postao je vlasnik teretane Andrija Klarić koji je unatoč zabrani u ponedjeljak otvorio svoj centar.

Upravo zbog brojnih nelogičnosti u odlukama nacionalnog stožera u Hrvatskoj je nakon dužeg vremena održan prosvjed. Udruga Glas poduzetnika organizirala je na glavnom zagrebačkom trgu skup protiv tih, kako smatraju, diskriminatornih odluka. Usred tjedna i radnog vremena okupilo se više od pet tisuća ljudi.

Prava akcija neposluha trebala je biti kada su ugostitelji i vlasnici fitness centara najavili otvaranje usprkos zabrani. No, tad ih se svega nekoliko ohrabrilo na taj čin, a jedan od njih bio je i vlasnik teretane sa zagrebačke Trešnjevke koji je podnio žrtvu za sve ostale - Andrija Klarić.

Priveden je jer je otvorio teretanu i dopustio vježbanje, a na intervenciji je bilo policije kao da se hapsi kriminalaca. Dobio je kaznu, ali i simpatije javnosti. Na neposluh je pozvao putem Facebooka 28. siječnja, taman uoči odluke Stožera o produženja mjera.

"Kada nepravda postaje zakon, otpor postaje obaveza, idemo narode", rekao je Klarić.

Putem društvenih mreža, raznih grupa i na brojne ostale načine stotine ugostitelja, vlasnika teretana i svih koji su se osjetili pogođenim nastavkom strogih epidemioloških mjera, najavilo je građanski neposluh. Potaknuti odlučnošću Andrije Klarića zajedno su poručili - vrata otvaramo u ponedjeljak.

"Ako smo jedinstveni, što nam mogu, poslat policiju", govori Klarić.

Jedinstvo je izostalo. 51-godišnji Andrija Klarić u ponedjeljak u šest ujutro otvorio je vrata svojeg fitness centra. U cijeloj zemlji isto je učinilo svega njih nekoliko. Tog je jutra, u znak podrške, na trening stiglo nekoliko članova. I tri puta više policije. Neki članovi su vježbali, a neki došli kao podrška Klariću.

Pomalo i zbunjena, pričaju nam ljudi koji su bili unutra. Ubrzo stiže i inspektorat. Akcija zatvaranja se privodi kraju.

Andrija Klarić, vlasnik teretane, priveden je zbog sumnje za kazneno djelo širenja zaraze. Jednako kao i vlasnik noćnog kluba nekoliko dana ranije gdje je u raciji zatečeno 30-ak osoba, a kod jedne čak i pronađen pištolj, preko noći je zadržan u policiji.

"On je svjestan, on je pripremljen, spreman je za tu žrtvu. Zna da sloboda nije besplatna i spreman se za to žrtvovat kao što je i ranije dakle bio je sudionik Domovinskog rata", govori Gordan Marović, odvjetnik Andrije Klarića.

Dvanaest sati poslije uhićenja kada je vlasnik već bio iza rešetaka ispred teretane održan je tihi prosvjed. Uz vlasnikovu kći okupili su se i oni koji su ujutro vježbali i dalje pod dojmom broja policajaca.

"Malo sam iznenađena što ima više policije nego vježbača u teretani. Došlo je pet policijskih automobila, jedan džip, jedan kombi interventne policije, vozilo civilne zaštite i jedno ili dva vozila s inspektorima. Očekivali smo ovo zato što je sinoć kad sam ja vodila online trening sama u teretani došla policija ispred i htjeli su provjeriti jesmo već otvoreni, nismo bili pa su otišli. Sve je bilo u redu, ali naravno da smo očekivali da će doći ujutro", kaže Duga Klarić, kći vlasnika teretane.

Vježbače je policija popisala. Ne znaju slijedi li i njima kazna. Ali, kažu, spremni su na to.

"Suprug i ja smo se pripremili na kaznu kad smo pristali doći. Oboje vježbamo, suprug je bio u šest ujutro baš iz tog razloga što nismo znali kad će doći pa da ne stradamo i jedan i drugi zbog klinaca", rekla je Petra Barbarić, članica teretane.

Uhićenom Klariću podršku su došle dati i kolege iz branše iako se ne poznaju jer svi su, kažu, u istim problemima.

"Ja nisam imao hrabrosti otvoriti, ali sam zato htio dati podršku čovjeku koji je imao tu hrabrost. Ljeti je nama prazna sezona. Mi dva mjeseca uopće ne radimo, a imamo troškove. Baš zato i mi moramo preko zime zaraditi da bi mogli preživjeti preko ljeta. Nije u redu da se nekoga ubije da bi se netko drugi spasio", govori Marko Bošnjak, vlasnik teretane.

Brojen su nelogičnosti. Shoping centri rade gotovo normalno. Caffe barovi su zatvoreni, a jedini ne smiju prodavati kave za van. Skijališta, toplice i fitness centri unutar hotela su otvoreni. I oni ovaj period preživljavaju, ali uz neki prihod. Dok ostali čekaju milostinju države.

"Pitanje je da li ćemo moći preživjeti jer smo i sada morali platiti najam da bi se prijavili za nadoknadu štete da bi nam nadoknadili te troškove koje smo imali. Ni dan danas nismo dobili ni lipe za prosinac i siječanj, a morali smo platiti račune da bismo uopće mogli parcipirati", dodaje Bošnjak.

U tom košu je i Ana Sušilović. Razgovarali smo s njom dok se iščekivala odluka Suda o Andriji Klariću. Ona je mogla završiti na njegovom mjestu. Među prvima je najavila da će teretanu otvoriti te je to i napravila.

"Evo ja sam imala sreće kod mene nisu došli, izvukla sam se. Živo me zanimalo tko će sve otvorit. Koliko sam ja upoznata nas troje je u Hrvatskoj otvorilo. Da ih je više otvorilo možda bi bilo drugačije, svi su se povukli, svi se boje kazne i šta će im biti, a šta ti može biti gore od ovog“, kaže Ana Sušilović, vlasnica teretane.

Produže li se mjere, kaže, otvorit će vrata ponovno. U njoj je proradio inat. No da je bila svjesna problema koje će covid kriza donijeti, drugačije bi postupila.

"Ja sam zadržala sve djelatnike, ali da sam znala da će potrajat duže od mjesec dana mislim da dala otkaz svojim radnicima, podvukla bi crtu. Rekla bi cure idite na burzu i kad se otvorimo, ako budete slobodni, možete se vratiti na svoj posao. Ovako nemam srca, ma nisam ni tad imala", dodaje Sušilović.

Andrija Klarić 33 sata proveo je lišen slobode zbog otvaranja gyma i vježbanja. Zanimale su ga reakcije javnosti, nije bio svjestan da je velik broj ljudi njegov potez dočekao s odobravanjem. uključujući i policiju.

"Generalno svi podržavaju naš prosvjed. Jedan koji me ispitivao mi je na kraju rekao: „heroj, a ne zločinac“, a sutkinji koja mi je pisala kaznu da će zapečatit gym je suza išla na oči. Ja mislim da su htjeli propast u zemlju što me moraju vodit jer sam osjetio da je čovjeku neugodno", navodi Klarić.

Dobio je kaznu trideset tisuća kuna, a na slobodi je samo zato jer mu je inspektorat u međuvremenu zapečatio teretanu pa nema opasnosti od ponavljanja djela. No, priča nam, da financijsku štetu već ionako trpi.

"Jedanaest mjeseci je prošlo. Od tih jedanaest četiri i pol nismo ništa radili, a ostalo smo radili za dvije trećine slabije nego prošle godine. Zabranjeno ti je raditi, ne daju ti novce i onda kaže pa zašto nisi platio sve račune", dodaje Klarić.

Razlog je to zbog kojeg je udruga Glas poduzetnika organizirala prosvjed, ali i da ljudima otklone strah od izražavanja nezadovoljstva. No, ovaj put je Klarić dobio veću podršku.

"Bilo je 560 poruka neotvorenih i 380 poruka na Messengeru", kaže Klarić.

Od odlaska na javno izražavanje nezadovoljstva spriječiti ga je mogao jedino pritvor. Organizatore prosvjeda osobno ni ne poznaje, a na prosvjed ne odlazi kao osoba za koju je cijela zemlja čula već kao nezadovoljni građanin. Otac je troje djece, bio je poduzetnik, sudionik Domovinskog rata u kojem je izgubio prijatelje. Teško je ranjen u zračnom napadu.

"Sljedećih par godina kad god je prolazio avion ja bi se uzmakao, ali s vremenom sam se sredio, sport mi je bio uvijek hobi i volim svoj posao", govori Klarić.

Nije bilo osobe na glavnom zagrebačkom trgu koja ga nije prepoznala, uputila riječ podrške, pružila mu ruku ili se poželjela fotografirati s njime. Otvoreno mu se i nudila pomoć za plaćanje trideset tisuća kuna kazne.

"Bilo je uplata od 20, 30, 50 kuna. To su mi dali dobronamjerni ljudi, koji žele pomoć i više mi vrijedi to jer je dao 20 kuna kojih nema", rekao je Klarić.

Prosvjedu se priključila i saborska oporba. Bez obzira na stranačku pripadnost, smatra da nijednom političaru ovdje nije bilo mjesto.

"Naprosto je na nevolji ljudi zarađivati je sramotno", tvrdi Klarić.

Ponovio je to i s improvizirane govornice iako se nije trebao pojaviti kao govornik. U samo tri dana vlasnik teretane na zagrebačkoj Trešnjevci postao je simbol građanskog bunta zbog anti-COVID mjera. Postao je prepoznatljivo lice. Kaže da je u borbu ušao bez fige u džepu, a sve što želi jest pravo na rad. Kako za sebe tako i druge.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr