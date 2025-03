Nadživjeti vlastito dijete - ima li išta gore za roditelje? "Bilo je teško pročitati rečenicu iz oproštajnog pisma"

Ima li išta gore od toga da nadživite vlastito dijete? Svaki roditelj zna odgovor na to pitanje. Još je tragičnije kada dijete svojevoljno ode s ovog svijeta, a roditelji se ostatak života trajno preispituju jesu li mogli što učiniti. Jesu li to mogli nekako spriječiti? Jesu li mogli prepoznati signale da se "nešto" zbiva s njihovim djetetom? Priču donosi novinarka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić, a cijeli video možete pogledati na kraju članka.

Provjereno: samoubojstvo - 1

O suicidu sina govore novinar i književnik Drago Hedl i njegova bivša supruga Ljerka Hedl, koja je u sjećanje na njihova sina Matiju osnovala zakladu Matija Hedl u osječkoj Glazbenoj školi Franje Kuhača.

U šest ujutro zazvonio je telefon.

Provjereno: samoubojstvo - 3

"Nisam shvatio što zapravo čovjek govori. Mislio sam da je nekakva teška greška u pitanju, da je nekakva zabuna", ispričao je Hedl.

Drago Hedl, pisac i novinar Foto: DNEVNIK.hr

Sjeo je u automobil i odvezao se do bivše supruge. Ta četiri kilometra, pet minuta gradske vožnje, činilo mu se kao vječnost.

Provjereno: samoubojstvo - 4

"Nisam znao kako ću uopće reći što se dogodilo, kako ću reći da je Matija otišao sa ovoga svijeta, kako ću to reći. Nisam mogao izgovoriti riječ da je umro, nisam mogao izgovoriti riječ da je u pitanju suicid mada sam to znao", ispričao je Hedl.

Uspio je izgovoriti najjednostavniju i najtužniju rečenicu za sve roditelje: "Nema više našeg Matije."

Provjereno: samoubojstvo - 4

Drago i Ljerka Hedl odletjeli su u američki grad New Haven, u kojem je posljednjih 11 godina živio njihov sin Matija. Radio je na prestižnom sveučilištu Yale, na kojem se kao doktor biokemije bavio istraživanjem Crohnove bolesti.

Provjereno: samoubojstvo - 5

Roditeljima je u pismu napisao: "Žao mi je što sam vam stvorio probleme. Napravio bih ovo kad-tad, niste ovo mogli spriječiti."

"Bilo je teško pročitati rečenicu iz oproštajnog pisma koje je Matija ostavio svojoj majci i meni u kojoj je on rekao da mu više nitko nije mogao pomoći. Pokušavam nekako racionalizirati tu rečenicu i s užasom shvatiti koliko je onda morao biti težak njegov život kada je kao bolje rješenje vidio odlazak u smrt. To je nešto što je jako, jako teško prihvatiti i što meni kao njegovom ocu na neki način stvara jednu nelagodu u smislu da sam ja trebao možda više kontaktirati s njim, razgovarati, pitati ga kako mu je, ima li nekakvih problema. Mada on to sigurno ne bi rekao jer on je bio vrlo, vrlo samozatajan i rekao sam nikada nije volio svoje teškoće stavljati na tuđa leđa", ispričao je Hedl.

Njegov otac, novinar i pisac Drago Hedl o njemu je napisao knjigu "Matija".

"Dugo sam premišljao hoću li napisati knjigu o tome kakav je bio Matijin život i kako je taj život okončao, ali sam smatrao da bi ta knjiga možda mogla biti korisna za one koji su doživjeli sličnu sudbinu kao što smo to doživjeli Matijina majka i ja. Kad se nama to dogodilo, mi smo bili pogubljeni. Mi nismo znali kamo se okrenuti, mi smo naprosto bili uspaničeni, ustrašeni, bili smo usamljeni. Teško je bilo razgovarati s prijateljima o tome. Pa možda ta knjiga pomogne ljudima koji su imali takvu situaciju, koji su proživjeli što i mi, koji će možda, nažalost, jer samoubojstvo nije rijetka pojava, imati takav događaj u svojem životu, a mislim da nema strašnijeg događaja od gubitka djeteta. Da možda pomogne i da možda na neki način otvori oči da shvate da nisu sami u takvoj situaciji, da ima sličnih priča koje su se dogodile i da je njihova jedna od takvih", rekao je Hedl.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam. U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete ili tinejdžer nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati. Na Hrabrom telefonu potpuno anonimno djeca i tinejdžeri mogu i chatati, a mogu poslati i e-mail. Roditelji savjet mogu potražiti i na forumu.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već više od 30 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

