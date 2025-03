Ove su žene nakon pedesete spakirale kofere i krenule u nepoznato: "Da me sad pitate da sve to ponovim..."

U zemlju u kojoj nije poznavala nikog, pa ni jezik, nakon svoje 50. godine zaputila se Sonja Poropat.

"Stavila sam psa, koji je bio star devet godina, u svoj auto, bez klime i s koferom stvari došla u Njemačku", prisjetila se Sonja koja radi kao njegovateljica u privatnoj tvrtki u Münchenu. To joj je treći posao otkako je prije deset godina došla u Njemačku. U Hrvatskoj je bila poznata slikarica, imala je i tvrtku te prodavala svoje i slike drugih umjetnika.

Provjereno - rad u Njemačkoj - 4 Foto: Provjereno

"To je bio jedan ljepši period moga života. Ali kako je to kod nas, sve ti to ima jedan tok kada ide i kada više uopće ne ide. A mi moramo od nečeg živjeti", rekla je za Provjereno.

Sličnu priča ima i Jelena Rijetković. Nakon 32 godine rada u krojačkoj industriji u Garešnici i Sisku, u Hrvatskoj je ostavila sinove i supruga te također otišla u München.

"Došla sam ovdje s velikim kreditom. Znači, ja sam morala taj kredit isplatiti. Rata kredita je bila gotovo moja cijela plaća u Hrvatskoj", otkrila je svoje razloge. Počela je kao sobarica i vrlo brzo napredovala do pozicije voditeljice servisa za čišćenje.

Provjereno - rad u Njemačkoj - 5 Foto: Provjereno

U Njemačkoj je lani bilo 39.170 zaposlenih Hrvata starijih od 55 godina. Provjereno je razgovaralo i s Irmom Banić koja je, nakon 26 godina rada u psihijatrijskoj bolnici za djecu u Zagrebu, zamijenila adresu minhenskom. Počela je kao njegovateljica, ubrzo se zaposlila u bolnici, a sada radi isti posao kao u Zagrebu, samo za mnogo veću plaću.

"U Hrvatskoj nisam mogla ništa učiniti, nisam mogla ništa dodatno zaraditi makar sam htjela. Znate kako se u Hrvatskoj živi, minusi, krediti. I tako nekako mi se to činila idealna opcija, ali da me sad pitate da to sve ponovim, ne mogu vam reći točno bih li to učinila", kaže Irma kojoj početak nije bio lagan i dodaje: "Ako znate jezik, onda stvarno vam nema premca. Radila sam paralelno, išla sam na kurs, polagala ispite, pisala domaće zadaće. Tako da mi je bio cijeli dan ispunjen.“

Provjereno - rad u Njemačkoj - 6 Foto: Provjereno

Prema podacima Eurostata, na razini Europske unije svaki osmi umirovljenik nastavlja raditi nakon što ode u starosnu mirovinu. U Hrvatskoj radi svaki 37. umirovljenik. Ipak, teško je reći da je Njemačka obećana zemlja. Kao najbirokratskija zemlja u Europi, ima svoje zamke. Ondje se možda dobro zarađuje, ali su i troškovi života visoki. U gradu poput Münchena pronaći povoljan stan je lutrija.



"Srećom je bilo tako da sam našla u gradu stan. Prilično povoljno, znači 670 eura stanarina i plus svi troškovi i nije tako puno", kaže Jelena.

Provjereno - rad u Njemačkoj - 3 Foto: Provjereno

Ipak, radeći za minimalnu plaću pet godina u Njemačkoj, zaradi se mirovina gotovo jednaka 15 godina rada za minimalac u Hrvatskoj. To je samo jedan od razloga zašto žene čije priče donosi večerašnje Provjereno nisu požalile, no pitanje je bi li učinile isto da se pristojna mirovina može zaraditi i u Hrvatskoj.

Ne propustite večerašnje Provjereno!

Pročitajte i ovo velika tuga FOTO Dramatično na masovnom pogrebu: Ljude odvozi hitna, helikopter iznad groblja

Pročitajte i ovo bitno je znati Uskoro velika promjena za dio vozača: Nemojte riskirati novčanu kaznu