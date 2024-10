VIDEO Otkud bizoni na Velebitu? "Jedva smo ih nabavili..."

Odnedavno po velebitskim pašnjacima šeću i tri američka bizona. Dvije ženke i jedan mužjak, vrste neuobičajene za naše krajeve, privlače pažnju posjetitelja OPG-a na području sela Jadovno. A privukli su i pažnju šire javnosti jer su mnogi pretpostavili kako je možda riječ o rijetkoj i ugroženoj vrsti europskog bizona. Da je tomu tako bila bi to senzacionalna vijest, no i ova američka vrsta ne viđa se često na farmama ili u zoološkim vrtovima. Stoga je njihov dolazak u Liku zainteresirao mnoge...

Mario Šaban, ravnatelj Parka prirode Velebit potvrdio je za DNEVNIK.hr kako je riječ o privatnom zemljištu na rubnom kraju Parka prirode Velebit te da vlasnici već godinama uzgajaju krave i bikove, a da za bizone posjeduju urednu dokumentaciju.

"Bizone smo nabavili nakon što smo ih vidjeli na jednoj farmi na samoj granici Austrije i Češke. Riječ je o mladim životinjama, dvije ženke i jednom mužjaku. A moram kazati kako ih je vlasnik farme nevoljko prodao, morali smo ga dosta nagovarati. On je organizirao i prijevoz u Hrvatsku. Kad su stigli, uredno su pregledani i prijavljeni, a čak su bili i veterinarski inspektori iz Karlovca. Dakle, imaju sve kartice i dokumente iz Hrvatske. Nisu uobičajeni kod nas pa su pobudili interes kad sam se malo pohvalio da sam ih nabavio", priča za DNEVNIK.hr vlasnik bizona, 57-godišnji Gospićanin Mario Brkljačić čija se uža obitelj, dva sina i kćer, u ličkom kraju bavi uzgojem raznih vrsta goveda.

Pokazao nam je i dokumentaciju vezanu uz nabavku bizona. Kupio ih je sin Marin Ivančić za 6900 eura, a kad su stigli, smješteni su u selu Jadovno na zemljištu OPG-a Tonka čija je pak vlasnica kći Antonija Brkljačić.

"To je sad više atrakcija jer su bizoni pitomi, dođu do ograde, jedu vam iz ruke, pa ih posjetitelji i turisti koji povremeno naiđu vole pogledati. Stigli su u lipnju, a stari su godinu i pol. Ukoliko sve bude u redu možda ćemo i širiti uzgoj. Na farmi u Austriji su im nadjenuli imena, no mi ih još nismo prekrstili", šali se Brkljačić čija obitelj uz domaće ličko govedo posjeduje i ono iz Francuske, Španjolske, Slavonije...

Američki bizoni u Lici Foto: Mario Brkljačić

"Imamo zaista mnogo vrsta goveda pa i magarce, a prije smo imali i ovce. Inače sam se bavio građevinom, ali ovo nas je sad sve obuzelo jer volimo životinje i mnogo je manje stresa", zaključuje ponosni vlasnik triju američkih bizona.

