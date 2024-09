VIDEO Bikovi pobjegli u grad rušeći sve pred sobom, ljudi bježali glavom bez obzira

Jednodnevni rodeo u trgovačkom centru Emerald Square Mall u North Attleborou u Massachusettsu proteklog vikenda završio je kaotično nakon što je osam bikova pobjeglo iz svog obora.

Oko 12:30 u nedjelju na parkiralištu trgovačkog centra održavao se rodeo, no bikovi su pobjegli iz svojih torova, potrčali kroz parkiralište i preskočili zaštitnu ogradu. Ljudi koji su se tamo zatekli micali su im se s puta, piše CBS News.

"Ljudi su počeli paničariti i tada su bikovi počeli trčati okolo. Na videu možete vidjeti da su bikovi zamalo udarili ženu, ali srećom se izvukla", rekao je Edy Vasquez, koji je snimio video događaja.

Today in North Attleboro, Massachusetts, several bulls escaped a rodeo after one charged through a chain-link fence, with the rest following through the parking lot. All were safely captured after a few hours. 🐂👀pic.twitter.com/ysGuwAm1wd