Vladine škare prekrojile su izborne jedinice. I dalje ih je deset, ali ima dosta promjena. Oporba je na nogama.

Vlada je predstavila izborne jedinice. I dalje ih je deset. Najveća promjena dogodila se u Gradu Zagrebu. Umjesto dosadašnje četiri izborne jedinice, imat će tri. Dubrava glasuje u drugoj, a zapadni dio grada u šestoj izbornoj jedinici.

Promjena je i u sedmoj izbornoj jedinici gdje je sada cijela Ličko-senjska županija uz sjever Zadarske, dio Primorsko-goranske, Karlovačka, te dio Sisačko-moslavačke. U osmoj izbornoj jedinici, gdje glasuje Istra i grad Rijeka, više nema primjerice Matulja, ali ima Novog Vinodolskog. Deseta izborna jedinica, zanimljivo je, ostaje bez Solina koji više neće glasovati sa Splitom nego sa Zadrom.

"Sa 10 izbornih jedinica i sa zaista minimalnim korekcijama onog što nam je bilo na umu i što po mom dubokom uvjerenju osigurava ravnopravnost svih političkih stranaka", rekao je premijer Plenković predstavljajući izborne jedinice. Promjene se tiču samo 22 posto birača. Zagreb je umjesto četiri podijeljen na tri izborne jedinice. Gradske četvrti više se neće dijeliti, a birači s Jaruna više neće glasati s biračima s mora.

Evo što kažu građani: "To su sve političke manipulacije", "Ima smisla", "Politika me ne zanima", kažu neki od građana. Solin više neće glasati sa Splitom nego sa Zadrom, a u osmoj više nema Matulja, ali ima Novog Vinodolskog. Evo što kaže ministar Butković, je li to zbog njega.

Frankenštajnske izborne jedinice: "HDZ ponovo krade izbore", "Jedinice spajaju Pag i Petrinju, Vir i Kutinu, Osijek i Koprivnicu"



"Ne osjećam se kao zakrpa, samo ljudi u Novom moraju znati da nas SDP-ovci zovu zakrpom. Onda kad budu glasovali moraju voditi računa o tome da glasaju za one koji im daju prosperitet a ne one koji ih zovu zakrpom", kaže ministar mora i prometa.

Ličko senjska županija više nije u devetoj, nego u sedmoj izbornoj jedinici. Oporbi smeta nešto drugo. "Imamo frankenštajnsku 7. izbornu jedinicu gdje ljudi iz Kutine i Novske glasaju s ljudima s Paga", kaže Sandra Benčić iz Možemo!. Oporba kritizira. Sve ih podsjeća na banana državu. "Pa brate mili ovo manje poštuje ono što je ustavni sud odlučio nego sustav koji smo imali dosada", kaže SDP-ov čelnik Peđa Grbin.

"Loš prijedlog, loša ideja, ničim obrazložena!", poručuje Socijaldemokrat Davorko Vidović. Anka Mrak Taritaš iz Glasa kaže: "On čini sve da ljudi kažu ma uopće ne znam koja sam izborna jedinica, to mi se sve zajedno ne da!". Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista poručuje: "Naravno da će vladajući očigledno pokušati na sve moguće načine priskrbiti koji mandat više."

Političkim protivnicima premijer odgovara kako su mogli staviti cijelu Hrvatsku u jednu izbornu jedinicu.

"Mogli smo staviti visoki prag od 9 posto, napraviti 30 bonus mandata za relativnog pobjednika. Zbog čega? Stabilnosti vlasti. Ja bi vam sad rekao tko će vladati sljedećih 100 godina", poručio je. Udarala je oporba i po šefu Ustavnog suda. Božo Petrov, šef Mosta, kaže da je Šeparović bio i ostao produžena ruka vladajućih.



"Njima ovaj sustav odgovara, vrlo jednostavno, oni ga kroje po sebi samo neće im to pomoći na idućim izborima", uvjeren je Petrov. Šeparović odgovara kako Ustavni sud ne komentira prijedloge zakona niti ocjenjuje suglasnost s Ustavom.

Pogledajte kako izgledaju nove izborne jedinice: "Za 22 posto birača mijenja se jedinica, najveće promjene u Zagrebu"

Mati Paliću sporno je što izborne jedinice ne slijede granice županija. "Hoće li u zakonu o izboru zastupnika ostati odredba da moraju slijediti granice županija ako to ostane i ne promijeni se sa zakonom o izbornim jedinicama, bit ćemo u situaciji da ne postoji međusobna neusklađenost", kaže ustavni stručnjak Palić.

Izborne jedinice kreirane su prema registru birača. Ivan Malenica, ministar pravosuđa, poručuje: "Držimo da su podaci u njemu vjerodostojni. S druge strane, popis stanovništva jedan je statistički prikaz." A sve je krojila, tvrde u vladi, struka iz ministarstva, a ne HDZ-ova radna skupina.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.