Vladin prijedlog Zakona o oprostu dugova mogao bi pasti u vodu i to zbog dijela u kojem se planira oprostiti dug koji građani imaju prema gradovima.

Gradonačelnici tvrde da dug ne mogu otpisati dok nisu pokušali sve korake naplate te da se Vlada po Ustavu ne smije miješati u njihov djelokrug.

Dok Udruga gradova još ne zna kako će se postaviti, iz SDP-a najavljuju da će zatražiti provjeru ustavnosti. Iz udruge Blokirani poručuju da je Vladina mjera ishitrena i nepromišljena.

"To nema smisla s aspekta pravednosti. To može biti ako se takav zakon usvoji može biti zakonski ali to nije moralno i ako se takav zakon usvoji ja ću biti uvijek protiv toga", smatra gradonačelnik Pregrade, Marko Vešligaj.

"Morat će se naći Zakon kako se to može učiniti, jer je potpuno populistički, negativno populistički pričat: E, sad ćemo mi to otpisat jednim potezom pera. Mora se promijenit zakon da se to može učiniti. Ne može se to samo tako uzmeš pa precrtaš", govori Miljenka Ćurković iz udruge Blokirani.

