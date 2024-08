Borba protiv bespravne gradnje dobiva novi zamah: Pogledajte tko će imati ovlasti zatvoriti gradilišta bez dozvole

Puno posla imat će lokalne vlasti, jer osim brige za održivi turizam, preuzimaju i borbu protiv divlje gradnje. Prema prijedlogu izmjena zakona o građevinskoj inspekciji, rješenja o obustavi nezakonite gradnje donosit će komunalni redari.

U ruke komunalnih redara stižu ovlasti kojima će se pokušati obuzdati divlja gradnja u njezinu samom začetku.

"Moći ćemo stavljati table koje su mogli samo postavljati građevinski inspektori i samo rješenje napraviti da se obustavi daljnja gradnja na tim parcelama", rekao je Roberto Ostoni, referent za komunalno redarstvo.

I kazne će, za one koji nastave gradnju i nakon zatvaranja gradilišta, biti spuštene na lokalnu razinu. Do 30.000 eura za pravne i do 9000 eura za fizičke osobe.

"Smatram da će ovo uroditi plodom jer će u startu, s obzirom na brzinu naših komunalnih redara, zaustaviti investitore", rekao je Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Vodnjana.

Sedamdesetak državnih inspektora u Hrvatskoj premalo je, napominju u općini na jugu Istre - u Ližnjanu, a ovim bi izmjenama svaki komunalni redar na neki način postao građevinski inspektor. Kad se crta podvuče, to bi značilo da bi na teren moglo izaći oko 900 komunalnih redara diljem Lijepe naše.

"Mi u lokalnu znamo teren i doslovce dobivamo od mještana prijave gdje se nešto gradi. Mi ćemo se evo uistinu naoružati, zaposliti što više komunalnih redara sa ciljem sprečavanja. Ovo je značajna ovlast za lokalnu samoupravu", rekao je načelnik općine Ližnjan Marko Ravnić.

Za koju se u Istri, kaže nam predsjednik IDS-a, bore već neko vrijeme. Prije godinu i pol, napominje, predlagali su baš ove nadopune zakona. Bolje ikad, nego nikad, kaže.

"Nismo zadovoljni što smo čekali godinu i pol dana jer se u to vrijeme još puno bespravnih gradnji izgradilo koje će biti teško ukloniti. A pogotovo, jer ovaj zakon predviđa da se oni postupci koji su započeti po starom zakonu, po njemu i završe", rekao je Dalibor Paus, predsjednik IDS-a.

Novi prijedlog zakona u saborsku proceduru bi trebao do kraja godine. A onda i komunalni redari na dodatne obuke i školovanja.

