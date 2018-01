Ni iz Vlade ni iz resornog ministarstva još nema odgovora na otvoreno pismo pilota Croatia Airlinesa. Pilote naime brine što još nemaju stalnog direktora već je četiri puta odabran na privremeni rok.

Tvrde da zbog toga kompanija ne napreduje, a posao preuzimaju Srbi i Slovenci. Istodobno, zbog loših uvjeta sve više pilota odlazi u inozemstvo.

U samo nekoliko godina iz Croatia Airlinesa otišla je trećina pilota. Sindikati ističu da je loša situacija rezultat višegodišnje nebrige vlasti. Aktualnu Vladu optužuju da prema posljednjem natječaju novi direktor uopće ne mora imati iskustva u zrakoplovstvu.

„Smatramo da sa čovjekom koji nema iskustva u zrakoplovstvu na čelu nacionalne kompanije u ovoj regiji u ovakvom obimu posla mi nećemo napredovati“, kaže Marko Božićević, Hrvatski sindikat prometnih pilota.

Paradoksalna situacija

Paradoksalno je, kažu, što je u posljednjih pet godina broj putnika u Hrvatskoj porastao za 40 posto, a Croatia Airlines ih ima manje nego 2012. U istom razdoblju Air Serbia nas je prestigla po broju putnika, linija, letova i flote. Uskoro bi nas, tvrde analitičari, mogla prestići i slovenska Adrija.

„U ovom momentu je Srbija daleko veća kompanija. Oni imaju ozbiljan hub u Beogradu. Eto i Adrija sad sa 8 novih aviona, to je abnormalna brojka za ovaj prostor, kreću otvarati niz linija“, kaže zrakoplovni analitičar Alen Šćurić

Bivši ministar prometa ističe da je za svog mandata tražio strateškog partnera, a da se posljednje dvije godine o kompaniji uopće ne vodi računa.

„Žao mi je što Vlada uhljebljuje i što nije mogla već koliko godinu i pol - dvije nisu mogli izabrati predsjednika uprave nego svi koji dolaze, dolaze privremeno i to je kaos. Bojim se da će to rezultirati nažalost i padom prihoda“, poručuje SDP-ov Siniša Hajdaš-Dončić.

"Natječaj se vodi po zakonu"

Iz resornog ministarstva pak poručuju da se natječaj vodi po zakonu te da Vlada brine o kompaniji.

„Vlada Republike Hrvatske, Croatiu Airlines uvrstila je na popis društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i time potvrdila njenu važnost, a u dogovoru s Upravom i drugim relevantnim ministarstvima pronaći će se najbolje rješenje za njeno daljnje poslovanje“, kažu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

HNS očekuje hitni izbor stalnog direktora

Što hitniji izbor stalnog direktora očekuje vladin koalicijski partner.

„Treba završiti sve procese koji dovode do takvih polu blokada recimo pojedinih poduzeća. Imenovati ljude što prije i tražiti brze planove i rezultate“, smatra predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

Pilotima bi za početak bio dovoljan i dogovor oko kolektivnog ugovora. Ljetos su zbog toga htjeli u štrajk, no iz Vlade su ih uvjerili da zbog turističke sezone to ne učine. Tada im je obećano da će se sve riješiti do kraja godine, no ni danas kolektivnih ugovora - nema.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr