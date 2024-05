Dobra vijest za otočane: Stižu brodice mobilne ljekarne

Vlada je u petak na sjednici prihvatila odluku o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom plovila, a riječ je o dvije mobilne brodice ljekarne s medicinskom i uredskom opremom te softverom.

Vrijednost tog projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. je 1,8 milijuna eura.

"Nakon uspješne uspostave Hitne helikopterske medicinske službe i Hitne pomorske medicinske službe, koja uključuje šest brzih brodica, ovim činimo još jedan reformski iskorak prema unaprjeđenju zdravstvenih, ali i ljekarničkih usluga za naše građene i posjetitelje s naglaskom na udaljena, ruralna i deprivirana područja", istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš.

Nakon provedenog javnog natječaja javne nabave 10. travnja 2024. donesena je odluka kojom se odabire ponuda za nabavu polovila - dvije brodice, mobilne ljekarne s medicinskom i uredskom opremom te ljekarničkim informacijskim sustavom, dodao je.

Iznos nabave je milijun i 875.000 eura s PDV-om, novčana sredstva su osigurana u državnom proračunu RH za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026., a odabrana je ponuda ponuditelja Brodogradnja Pičuljan d.o.o.

Na današnjoj sjednici @VladaRH donesena je Odluka o nabavi brodica mobilnih ljekarni s pripadajućom medicinskom opremom te time činimo još jedan reformski iskorak prema unaprjeđenju zdravstvenih i ljekarničkih usluga za građane i posjetitelje 🇭🇷 #ZdravljeJePrvo pic.twitter.com/VKI3IzUc0M — Vili Beroš (@ViliBeros) May 3, 2024

"Navedena nabava odnosi se na plovila, mobilne ljekarne, namijenjene za povećanje dostupnosti ljekarničkih usluga u područjima na kojima nema ljekarne niti ljekarničkog depoa, a sve u sklopu provedbe projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od 2021. do 2026.", rekao je Beroš.

Prihvaćena su, između ostalog, i izvješća za prošlu godinu o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. te o namjenskom trošenju sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca.

Naknadu u iznosu do najviše 26,54 mjesečno, a iznimno u iznosu do najviše 70 eura mjesečno, u 2023. koristilo je 71.762 u siječnju do 77.382 ugroženih kupaca u prosincu, a sveukupno je lani utrošeno 42 milijuna i 62.898 eura, navodi se u izvješću.

Vlada je prihvatila i zaključak o suorganizaciji 30. Vinistre, međunarodne izložbe vina i vinarske opreme.