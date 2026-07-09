Važne promjene: Vlada usvojila zakon vezan za energetiku

Vlada je u Hrvatski sabor poslala prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, od kojega očekuje moderno i objedinjeno upravljanje svim ključnim energetskim georesursima.

Novi zakon o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa moderan je i strategijski zakon kojim Republika Hrvatska prvi put na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju, rekao je u četvrtak na sjednici Vlade ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Dodao je kako se uvodi jedinstven pravni okvir pa se umjesto dosadašnjeg parcijalnog pristupa stvaraju povoljniji uvjeti kod ulaganja u ugljikovodike.

Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjeli u eksploataciji, uvodi se tzv. royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika. To prema Šušnjarovim riječima znači da se može primijeniti model koji je najpovoljniji za pojedini projekt i u interesu Republike Hrvatske.

Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike ili trgovačkih društava kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Uvode se i različiti modaliteti nadmetanja: uz redovni model novost je i posebno nadmetanje za eksploataciju te određeni modeli pokretanja postupka na zahtjev postojećih nositelja prava, kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti.

Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.

Zakon uređuje i geološko skladištenje ugljikova dioksida u skladu s europskim pravilima, čime se otvora prostor prema carbon capture and storage projektima i novim investicijama visoke dodane vrijednosti, rekao je Šušnjar.

"Velik broj postojećih bušotina i objekata dobiva mogućnost nove namjene za geotermalne projekte, skladištenje CO2 i druge energetske primjene. Također se omogućuje paralelno i sukcesivno korištenje istog prostora za različite energetske georesurse, primjerice ugljikovodike, geotermalnu energiju ili skladištenje ugljikova dioksida, što predstavlja potpuno novi razvojni koncept upravljanja podzemnim potencijalima", istaknuo je ministar gospodarstva

Prema njegovim riječima, cilj je omogućiti revitalizaciju eksploatacijskih polja na kraju proizvodnog vijeka kroz izdvajanje bušotina s preostalim potencijalom za nastavak eksploatacije, uz istodobnu obvezu sanacije preostalog dijela objekata i infrastrukture koja se ne koristi.

"Na taj način produljuje se korisni vijek eksploatacijskog polja, povećava iskorištenje domaćih rezervi, smanjuju troškovi i ubrzava razvoj novih projekata. Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore. To je ključna poruka hrvatskom gospodarstvu", rekao je Šušnjar.

Vlada je u četvrtak donijela i Odluku o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Plan predviđa 12 mjera.

Na temelju procijenjenih prosječnih vrijednosti cijena i količina emisijskih jedinica po godinama, RH očekuje ukupni prihod od prodaje emisijskih jedinica u iznosu od okvirno 649,1 milijuna eura.

Ukupan iznos za financiranje mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u razdoblju od 2026. do 2030. godine procijenjen je na oko 642,6 milijuna eura.