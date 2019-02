Premijer Plenković je rekao da su ministri Božinović i Murganić u kontaktu s bolnicom u Zadru i drugim službama.

"Ispričavam se na kašnjenju. U kontaktu smo ministar Božinović, ministrica Murganić i ja nakon ovog monstruoznog čina koji se jutros dogodio na Pagu. Doslovno smo potreseni", rekao je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković komentirajući stravični slučaj gdje je muškarac s prvog kata kuće u Pagu bacio četvero malodobne djece.

Kazao je kako su ministri u kontaktu s bolnicom u Zadru i drugim službama.

"Osobno ne pamtim ovako strašan čin kao što je ovaj jutros", rekao je.

O izvješću EK: Pokazali smo da odgovorno vodimo financije

Osvrnuo se na izvješće Europske komisije objavljeno u srijedu, a prema kojem je Hrvatska izašla iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža.

"To je vrlo važno izvješće i pozitivan signal za nas. Također ovo je izuzetan uspjeh i veliki koran u vezi provođenja reformi. Bili smo u situaciji zadnjih mjeseci da smo morali platiti državna jamstva iz ranijih mandata vlada za Uljanik grupu, no način na koji smo to uspjeli pokazuje da odgovorno vodimo financije. Hrvatska ima stabilno gospodarstvo i ovime se šalje signal ulagačima, što je posebno bitno", istaknuo je premijer.

"Moramo biti svjesni da smo sada kad smo u proceduri makroekonomskih neravnoteža u društvu država članica kao što su Njemačka, Francuska, Nizozemska, Švedska što znači da imamo neravnoteže, ali šaljemo signal da se znamo nositi s mogućim problemima", rekao je.

Dodao je kako je cilj njegove Vlade u ovom mandatu doći do investicijskog kreditnog rejtinga.

"Ako ovako nastavimo, doći će i do toga", poručio je Plenković.

Vlada o željeznicama, duhanu i informiranju potrošača o hrani

Između ostalog, Nacrt konačnog prijedloga zakona o željeznici (EU), Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (EU).

Bit će tu i Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o duhanu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. (Hina)