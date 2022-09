Vlada je iza zatvorenih vrata predložila tri nova hrvatska člana Uprave Ine umjesto Nike Dalića, Barbare Dorić i Darka Markotića od kojih su i ranije zatražene ostavke.

''Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru (NO) Ine imenovanje Miroslava Skalickog, Hrvoja Šimovića i Emanuela Kovačića za članove Uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, a najduže na vrijeme od šest mjeseci'', priopćeno je iz Banskih dvora nakon zatvorenog dijela sjednice Vlade.



Skalicki je bio generalni direktor Shella za Hrvatsku od 1998. do 2003. godine, a nakon toga je radio u Milanu na Shellovim poslovima na razini Mediterana i Europe.

Šimović dolazi s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a Kovačić je glavni savjetnik za vanjske subjekte Ine te ima iskustvo iz Cemexa gdje je bio direktor pravnih poslova.



Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade pozvao je na odgovornost odnosno ostavke cijelu Upravu Ine, uključujući i hrvatske članove te je poručio da će se naći rješenje njihova odlaska bez visokih otpremnina.

"Mađarska strana je dobro razumjela jasnoću naše poruke, a isto očekujemo i od hrvatskih članova uprave", rekao je Plenković.

Istaknuo je da je afera pronevjere u trgovanju Ininim plinom napravila veliku reputacijsku štetu Ini i državi te kako je zgrožen da se nitko od hrvatskih članova uprave Ine nije ni oglasio u zadnja četiri tjedna.



''Za mene je to diskvalifikatorni element, i oni će biti razriješeni", rekao je Plenković.

Kaže kako postoji rješenje za to da oni ne dobiju otpremninu i da će se više od tome znati nakon sjednice Nadzornog odbora Ine koja je zakazana za srijedu.