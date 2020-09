Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nadzornom odboru razrješenje predsjednika uprave Janafa Dragana Kovačevića i za vršitelja dužnosti imenovala Stjepana Adanića.

O promjeni na čelnom mjestu u Janafu novinare je izvijestio ministar Tomislav Ćorić. Priznao je da ni sad ne možemo znati je li novi šef Stjepan Adanić pod nekim izvidima, ali tvrdi da sad nema nikakvih prepreka za njegovo imenovanje.

Uoči sjednice Vlade svi su ministri ponavljali jednu te istu tezu - da nije kriva ova vlada što su ukinute sigurnosne provjere, već Vlada Zorana Milanovića koja ih je 2012. ukinula. Radi se na tome da ih se ponovno vrati.

''Kad god dođemo u situaciju u kojoj se vodi ovakav proces i postoji sumnja na kriminal, onda naravno da svi zajedno moramo doći do zaključka da je odgovor da. Međutim takve se stvari ne bi trebale događati, pitanje je zašto se to uopće događa. Nisam siguran da su one izbježne i da se mogu izbjeći i uz sigurnosne mjere'', rekao je Ćorić. Ministar Darko Horvat rekao je da, što se njega tiče, sigurnosna provjera može biti svakih šest mjeseci. Otkrio je da se radi na tome da se opet uvede sigurnosna provjera.

Nakon što se pojavila informacija da su svi koji su ulazili u famozni Klub u Slovenskoj 9 morali na ulazu ostaviti mobitele, novinari su pitali ministra Ćorića je li to i on činio, ali smo ostali bez odgovora. ''To nije informacija koju želim podijeliti s hrvatskom javnošću'', rekao je.

Da je više puta bio u klubu, potvrdio je i ministar rada Josip Aladrović te je kazao kako je riječ o "klubu Slavonaca".