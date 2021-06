Za 30-godišnjim je muškarcem u tijeku potraga na rijeci Dravi kod Osijeka. Nestali je bio u kanuu s još dvije osobe kada se kanu prevrnuo. Sve se dogodilo u blizini Motonautičkog kluba Neptun, preko puta zoološkog vrta, u subotu oko 17 sati.

Porinuli su plovila u Dravu 300-ak metara uzvodno od Neptuna, kod betoniranog spusta za čamce, i u jednom se trenutku jedan od kanua, onaj koji se posljednji otisnuo od obale, prevrnuo. Tri mladića našla su se u Dravi i počela su plivati prema obali, a njihovi su prijatelji u svojim kanuima već bili nizvodno, na putu prema pješačkom mostu.

Netom prije što su muškarci porinuli kanue u Dravu, do istog se spusta jet-skijem dovezao jedan muškarac, koji je muškarce upozorio da budu oprezni jer je na tom dijelu jako opasno zbog privezanih šlepova i jakih struja. Muškarac je krenuo prema svom kombiju i prikolici, namjeravajući izvući jet-ski, kada je čuo vrisku i vidio da se jedan od kanua prevrnuo 15-20 metara od spusta, prenosi Glas Slavonije.

Odmah je dotrčao do svog jet-skija, upalio ga i odjurio po mladiće u vodi. Dvojica su se uhvatila za jet-ski nakon što je muškarac dojurio, a upitao je i 30-godišnjaka, koji se držao za kanu, treba li mu pomoć. Odgovorio je negativno, kazavši da će sam do obale. Vozač jet-skija je dvojicu njegova prijatelja dovezao do obale. Nažalost, kada su došli do obale, ni prijatelji ni muškarac na jet-skiju više nisu vidjeli 30-godišnjaka na površini, nego samo kanu kako nizvodno plovi Dravom.

Nestali 38-godišnjak I. H. pronađen u Zagrebu

VIDEO Društvenim mrežama širi se snimka otetog francuskog novinara: "Učinite sve da me puste na slobodu"

Dok su dvojica spašenih alarmirala policiju, vozač jet-skija je pokušavao locirati mladića, a kada to nije uspio, odjurio je po ostale prijatelje iz skupine, koji su već odmaknuli u svojim kanuima i rekao im da se vrate. Pola sata od dojave policiji na mjesto događaja stigli su i ronioci. Dali su se u potragu za nestalim 30-godišnjakom, ali je bila neuspješna, i u subotu i u nedjelju.

Nažalost, ni u nedjelju poslijepodne nije bilo nikakvih informacija o nesretnom 30-godišnjaku. Kanu koji se prevrnuo izvučen je na obalu kod Motonautičkog kluba Neptuna. Inače, 30-ak metara od mjesta s kojeg su mladi muškarci porinuli kanue uz obalu su privezani brodovi, a oko njih su iznimno jake struje. Za sada nije moguće znati što se dogodilo nestalom mladom muškarcu.