Više ljudi je ozlijeđeno u pucnjavi na stanici podzemne željeznice u Brooklynu u New Yorku tijekom jutarnje gužve. Prema neslužbenim informacijama ozlijeđeno je najmanje 13 ljudi.

Od 13 ozlijeđenih petero je ranjeno u pucnajvi, a dvoje od njih je u teškom stanju, kažu izvori iz policije, prenosi NBC New York. Dodaju kako je napadač nosio narančasto odjelo i gas masku, a među putnike je prvo bacio dimnu bombu kako bi ih dezorijentirao.

Policija je na teren izašla u 8:30 nakon dojave o pucnjavi i dimu na platformi, javlja NY Times.

Prema neslužbenim informacijama na stanici podzemne željeznice pronađeno je i nekoliko neeksplodiranih eksplozivnih naprava.

Napadača još traže, a policija moli građane da se ne približavaju križanju 36. Ulice i 4. Avenije. Također, prekinute su linije podzemne željeznice koje prometuju na toj relaciji.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7