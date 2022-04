U Kaliforniji se dogodila pucnjava u kojoj je umrlo najmanje šest osoba.

Policija iz Sacramenta u Kaliforniji objavila je na Twitteru vijest da se dogodila pucnjava u kojoj je smrtno stradalo najmanje šest osoba, a devet je ozlijeđeno.

Blokirane su ulice u centru grada, a težina ozljeda ranjenih nije poznata.

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd