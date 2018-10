I to je moguće. U nečemu smo ispred zemalja Europske unije - u naplati cestarine po prijeđenom kilometru. Vinjete u Europi odlaze u povijest, prvi na udaru je teretni promet. Nema više ni godišnjih vinjeta za automobile. Budućnost je u satelitskoj naplati cestarine.

Domaći promet korak je ispred europskog. Europski parlament usvojio je izmjenu direktive o naplati cestarina. Umjesto vinjeta, plaćanje po prijeđenom kilometru. Prvi bez vinjeta ostaje teretni promet.

''Bar smo negdje bili ispred Europske komisije, jer Hrvatska do danas nije imala vinjete, nego je imala i za osobna i za teretna vozila plaćanje po kilometru'', podsjeća Dragutin Kranjčec, iz udruge cestovnih prijevoznika.

Budućnost naplate cestarine očito će biti kroz satelitsku naplatu. To znači da ćemo plaćati onoliko koliko prijeđemo kilometara no u toj varijanti može postojati mogućnost naplate cestarine i na državnim cestama.

Vinjete odlaze u povijest (Foto: Dnevnik Nove TV) - 3

To bi se moglo odraziti i na sigurnost i na ekologiju. ''Onda se može napraviti da kamionu ili teškom teretnom vozilu bude skuplja vožnja kroz grad ili vožnja po nekoj lokalnoj cesti nego vožnja po autocesti, ako je on u tom slučaju sigurniji na autocesti'', rekao je Marko Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti.

Zemlje u okruženju, naplatom državnih cesta, usmjerile su kamionski promet na autoceste. Zbog nenaplate, Hrvatska na godinu gubi milijune.

''Tu je primjer podravska magistrala gdje sav promet iz Bugarske, Rumunjske ide tom lokalnom cestom što je loše za lokalno stanovništvo loše i za naše ceste koje održavamo, jer obično ti teretnjaci ni gorivo ne uzmu'', kazao je Kristijan Tićak iz AMS-a.

''Sigurno bi sa državnih cesta trebalo maknuti teška teretna vozila na autoceste, gdje je to god moguće'', dodaje Kranjčec.

Predlagalo se da i vinjete za osobna vozila odu u povijest. Uz protivljenje brojnih zemalja, vinjete ostaju. No samo dnevne i tjedne. U slučaju satelitske naplate, kako bi to kod nas izgledalo objasnio je Šoštarić: ''Ako netko putuje svaki dan iz Karlovca u Zagreb na posao on će platiti određeni godišnji iznos koji će mu biti prihvatljiviji i moći će neograničen broj puta proći na toj dionici''.

Sve ovo na snagu mi trebalo stupiti 2023. godine.



