Prolazak kroz ovaj tunel 12 je puta skuplji po kilometru od svih drugih dionica: Ako može Pelješki most...

IDS traži besplatan tunel Učka. Pokrenuli su peticiju, prikupili potpise i danas ih predali ministru financija.



"Cestarina kroz tunel Učka 12 je puta skuplja po kilometru nego cestarina na bilo kojoj dionici Hrvatskih autocesta po kilometru. To nije pravedno i nije fer! Zato ću Vam, ministre, predati ova 7693 potpisa, a Vi ih sukladno općem upravnom postupku dostavite kolegi Butkoviću", rekao je predsjednik IDS-a Dalibor Paus.

Svoj zahtjev pravdaju besplatnim tunelom Sveti Ilija, Krčkim te Pelješkim mostom. Stanovnici s istarske strane su složni.

"I mi bismo voljeli da bude besplatno. Baš bi trebalo da se izborimo za to!" rekla je Radojka iz Buzeta.

"Neka bude besplatno, bilo bi u redu nakon toliko godina naplate, a i nije jeftino. Cijene su poprilične i povećavale su se s godinama", komentirala je Nina iz Buzeta.

Prolazak kroz tunel Učka do prvog izlaza s ipsilona za osobni automobil po punoj cijeni stoji 4 eura i 10 centi. S obzirom na ENC paket, računa se i popust. Cestarina kroz Učku do prvog izlaza s paketom ENC plus je 2 eura i 10 centi.

"Pa mislim da je za istarske stanovnike ukidanje tunelarine super ideja", kaže Aleksandar iz Buzeta.



"Super, podržavam 100 % jer ja dosta često idem za Rijeku i nama Istrijanima jako bi dobro došlo da imamo besplatan tunel!" dodao je Bojan iz Buzeta.

Na njihovoj je strani i predsjednik Republike. Pritisaka na Vladu i Bina Istru bilo je još na Dan istarske županije.

"Zašto se kroz taj tunel ne bi prolazilo besplatno, a koncesionar će ionako trljati ruke, njima je uvijek dobro", rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović 25. rujna ove godine.

I dobio je ekspresan odgovor.



"Imamo investiciju veću od milijardu eura i kredite koje treba još vratiti", rekao mu je tada Dario Silić, direktor Bina Istre.

Bina Istra koncesiju ima do 2041. godine, a posla im ne manjka. Stajanja nema. Izgradnja punog profila istarskog ipsilona s obje strane Učke u punom je jeku.

