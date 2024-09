Beroš zbog ginekologa optuženog za silovanje hitno šalje inspekciju u Osijek: Javila se nova pacijentica!

Ministar zdravstva Vili Beroš zbog osječkog ginekologa Zlatka Topolovca hitno je poslao zdravstvenu inspekciju u KBC Osijek. Ginekolog je nepravomoćno osuđen za silovanje i bludne radnje na štetu pacijentice tijekom nekoliko pregleda, a ministar je izrazio nezadovoljstvo dosadašnjim postupanjem bolničkog vodstva u tom slučaju, kao i Hrvatskom liječničkom komorom (HLK).

Još jedna pacijentica prijavila ga je za bludne radnje, tvrdi i da je bio sam u ordinaciji, iako nije smio samostalno obavljati preglede. Dnevnik Nove TV iz bolnice doznaje da je pokrenut disciplinski postupak protiv liječnika, a ministar Beroš rekao je da će inspekcija provjeriti sve, pa i je li bila riječ o zastari za disciplinski postupak u prvom slučaju gdje se ginekologa tereti za silovanje.

"Ne znam je li istina i ne mogu ulaziti u to što se sada ponovno događalo i da li je okolnost pregleda bila odvijana uz prisutnost ili bez prisutnosti sestre, ali zbog težine slučaja odlučio sam uputiti zdravstvenu inspekciju u KBC Osijek i vidjeti o čemu se radi", rekao je Beroš za Dnevnik Nove TV.

"Isto tako rekao sam da ne želim komentirati odluke pravosudnih tijela niti to mogu, ali nekako apeliram i na Državno odvjetništvo i na sudstvo u ovakvim slučajevima da odredi mjeru opreza koju je moguće odrediti da se onemogući obavljanje takvih aktivnosti svim djelatnicima u ovako specifičnim okolnostima", naglasio je ministar.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Vojnik na obuci ostao u budnoj komi i nije dobio ni centa odštete: "Bio je spreman život dati za Hrvatsku, a odbačen je"

"Ministarstvo zdravstva naglašava kako je slučaj liječnika, ginekologa u KBC-u Osijek, neprihvatljiv primarno zbog štete za samu pacijenticu, a ujedno dovodi u pitanje i povjerenje u liječničku struku. Nismo zadovoljni rezultatima dosadašnjeg postupanja KBC-a Osijek u ovom predmetnom slučaju te smo uputili hitno zdravstvenu inspekciju na obavljanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora", stoji u odgovoru Novostima.

"Istovremeno, preispitat ćemo zbog čega je HLK, u čijoj je nadležnosti mogućnost uskrate odobrenja za rad, također propustio učiniti, posebno zbog konteksta težine i ozbiljnosti djela za koje se navedeni liječnik tereti. Ministarstvo zdravstva poštuje u potpunosti neovisnost pravosudnih tijela, ali kako bismo prevenirali ovakve događaje, Ministarstvo zdravstva kreće u izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kako je to najavio ministar zdravstva Vili Beroš", dodaje se.

Žrtva ginekologa o svojem je slučaju progovorila za Dnevnik Nove TV.

"Onda mi je rekao da legnem. Neku spužvu mi je stavio ispod stražnjice i gledao me vaginalno pa prstima. I rekao mi je da mi ne može naći lijevi jajnik i da se okrenem potrbuške. Rekao mi je da se nalaktim na tu spužvu. Ja sam automatski bila u klečećem položaju. Osjetila sam kako taj krevet škripi", ispričala je.

"On mi je rekao da podignem stražnjicu i da se povučem prema iza. I to mi je bilo čudno. Ja sam se okrenula i vidjela da nema te sonde. I da nisu više prsti. I osjetila sam kako mi gura. Ja sam se okrenula i pitala: 'Što radite to?' On je rekao: 'Ništa, ništa, pregledavao sam vas prstima.' Jer ja kad sam se okrenula, vidjela sam da je on izvukao onu stvar i da ju je stavljao u hlače", dodala je.

Svoju je priču za Novosti ispričala pacijentica B. P., koja je rekla da ju je Topolovec 9. rujna pregledao na neprimjeren način i da se tom prilikom uvjerila da liječnik ne radi pod nadzorom, kako su to medijima tvrdili iz ravnateljstva bolnice.

Pročitajte i ovo poslali apel državnim institucijama Oglasio se Forum žena SDP-a: "Tražimo primjenu mjere opreza u slučaju osječkog ginekologa"

Pročitajte i ovo Nepravomoćna osuda Beroš nakon skandaloznog slučaja silovanja u KBC-u Osijek: "Već sam dao nalog pravnoj službi..."