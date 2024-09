Pacijentica osječkog ginekologa podijelila potresno iskustvo: "Vidjela sam da to nisu više prsti. I osjetila sam kako mi gura"

"Onda mi je rekao da legnem. Neku spužvu mi je stavio ispod stražnjice i gledao me vaginalno pa prstima. I rekao mi je da mi ne može naći lijevi jajnik i da se okrenem potrbuške. Rekao mi je da se nalaktim na tu spužvu. Ja sam automatski bila u klečećem položaju. Osjetila sam kako taj krevet škripi.

On mi je rekao da podignem stražnjicu i da se povučem prema iza. I to mi je bilo čudno. Ja sam se okrenula i vidjela da nema te sonde. I da nisu više prsti. I osjetila sam kako mi gura. Ja sam se okrenula i pitala što radite to? On je rekao ništa, ništa, pregledavao sam vas prstima. Jer ja kad sam se okrenula, vidjela sam da je on izvukao onu stvar i da ju je stavljao u hlače."

Osječanka (37) prepričala je svoje svjedočenje odlaska ginekologu u KBC Osijek još 2021. godine. Nakon tri godine suđenja, sud donosi nepravomoćnu presudu. Ginekologa se smatra krivim za spolni odnošaj bez pristanka. Kazna je četiri godine zatvora.



"Obrana je uložila žalbu. Radi se o redovnom pravnom lijeku i ovaj kazneni postupak je i nadalje u tijeku. Dakle, on nije gotov. Čitav niz dokaza je obrana u tijeku prvostupanjskog postupka predlagala. I to krucijalnih odlučujučih dokaza koji su nam, meni neshvatljivo, odbijeni", rekao je Krešimir Arambašić, odvjetnik okrivljenika.

U cijelosti odbacuju sve optužbe. Pacjentica je, tvrde, odnos liječnika krivo protumačila te da neprimjerenog odnosa nije bilo.

"Kada sam otvorila ordinaciju, vani me čekao zaručnik. Onda mi je rekao, što je bilo, što je bilo? Ja kažem da me je silovao, da je pokušao. I da sam ja na vrijeme reagirala jer da mi je gurnuo", ispričala je pacijentica.

Cijeli je slučaj poprimio veliku medijsku pažnju. Obrana smatra, to liječnika dodatno opterećuje.

"Smatramo da je neprimjereno da se putem medija vrši pritisak, prvenstveno za sada, koliko vidimo, na Ministarstvo zdravstva, na KBC Osijek koji je poslodavac mojeg klijenta. Ali na ovaj način se vrši pritisak na sudove. Posebno sud koji će tek odlučivati o ovom predmetu. Praktički se sugerira da je nepravomoćno osuđena osoba ujedno i kriva. To naprosto nije točno. Moramo podsjetiti da je jedno od temeljnih ljudskih prava i institut presumpcije nevinosti", kaže odvjetnik Arambašić.

Kako je presuda nepravomoćna, dokazi jedne i druge strane još će se utvrđivati. Što znači da je liječnik i dalje na svom radnom mjestu u bolnici.

"Moj klijent je nevina osoba. Ne postoji pravomoćna presuda i ne postoje nikakvi procesni, pravni razlozi i elementi da ne nastavi raditi svoj posao", dodaje Arambašić.

"Nikom ne želim ništa loše ali to je čovjek kojeg... bojim ga se. Bojala sam se i do sada izlaziti iz kuće", rekla je Osječanka.

Zakon je jasan oko presumcije nevinosti - nikoga se ne može proglasiti krivim dok god je presuda nepravomoćna. Ono što sada slijedi je odluka o žalbi obrane.

