Nakon raskida suradnje s Možemo, u SDP-u novi sukobi. Sam Viktor Gotovac rekao je kako očekuje da ga se na današnjoj sjednici Predsjedništva izbaci iz stranke.

Na Iblerovu trgu danas poslijepodne mogla bi se odlučiti politička sudbina Viktora Gotovca.

"Očekujem raspravu, želim čuti o čemu se ovdje radi, ja ne znam o čemu je uopće riječ. Meni je potpuno nejasna situacija u kojoj sam se našao, sve statutarno, sve uz podršku svih onih koji su raspravljali uz većinu od 18 od 21. Sve u okviru onoga što su lokalne organizacije SDP-a mogu raditi, ja uopće ne znam zašto sam pozvan", rekao je sjednice Gotovac.

Razlog izbacivanja je raskid s Možemo u Zagrebu, što nije po volji Peđi Grbinu. O raskolu u koaliciji oglasio se i danas gradonačelnik Tomašević.

"Uvijek smo spremni na suradnju, međutim, ako do te suradnje neće doći iz bilo kojih razloga, naravno da smo spremni, ako treba, i za nove izbore. Mi se toga ne bojimo", poručio je gradonačelnik Tomašević.

Rekao je i da od današnjeg sastanka Predsjedništva SDP-a ne očekuje ništa jer nije na njemu da se miješa u unutarstranačke odnose drugih stranaka.

Smatra lošom komunikacijom kad njihov partner, zagrebački SDP, jednostrano raskine sporazum o suradnji, a on to sazna iz medija i tek nakon dva dana ga predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac nazove da mu to kaže.