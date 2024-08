Vatrogasni zapovjednik HAC-a savjetovao vozačima: "Provjerite svoje automobile, nosite protupožarne aparate"

Čekalo se na ulazu na autocestu u Lučkom u smjeru mora, kao i na naplatnim postajama Rupa kod Rijeke. Gužva i na Istarskom ipsilonu, a i na Krčkom mostu gdje je kolona povremeno bila duga i više od četiri kilometra u oba smjera.

Ovoga vikenda vozači su bili iznimno strpljivi i smireni.

"Ne čekamo dugo, nekih desetak minuta nije preloše, nije to loše", rekao je Stanislav.



"Brzo sve ide super, prva liga, odlično", zadovoljan je jedan od vozača.



"Nije gužva, idemo polako lagano samo da sretno stignemo na cilj", rekao je Nikola.

Od Zagreba do Karlovca putovalo se u nepreglednoj koloni. S obzirom na velik broj vozila bilo je i dosta kvarova.

"Gužve su velike, posla ima, nešto malo se radi, bilo je i bolje", rekao je Davor iz Službe za pomoć na cestama.

Na sigurnost vozača i putnika budno su pazili i policajci iz zraka i na prometnicama.

"Najčešći prekršaji vozača su u ovim gužvama vožnja zaustavnom trakom, korištenje mobitela, distrakcija, prestrojavanje nepropisno", rekao je Valentino Pušić iz karlovačke policije.

Nisu baš svi bili strpljivi, zbog kolona i zastoja na autocesti od Zagreba prema Splitu u Lici su vozači i putnici izlazili iz vozila što je vrlo opasno.

Pročitajte i ovo Srebro na OI Milanović čestitao Donni Vekić: "Medalja je to koju ćemo dugo pamtiti"



Mnogi su jedva čekali da stignu do svojih odredišta.

"Mi se i ne žurimo jer idemo na dopust nami gužva ne rpedstavlja nikakav problem veliki idemo na dopust dva tjedna i preživjet ćemo to", rekao je Samir iz Slovenije.



"Problema nije bilo jedno dva i po sata, tri od Ljubljane do tu najviše gužve ovdje je bilo sad pri ulazu, eto krčki most ostalo je bilo u redu", objasnio je Arif.



"Trebalo nam je devet sati, a još nam treba sat vremena do Baške", rekla je Zsuzsana iz Slovačke.

Sat i više vremena do početka odmora dijelilo je i ove putnike u splitksoj trajektnoj luci.

"Za ovaj vikend očekujemo preko 83 tisuće putnika prteko 17 tisuća vozila što će nam proći kroz našu luku, jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru, što se tiče današnjeg dana od ranih jutarnjih sati je pristisak", rekla je Jelena Ivulić, glasnogovornica Jadrolinije.



"Navikao sam svake godine prolazimo kroz Split, ako nije sat vremena onda je prebrzo", našalio seIvan Zvonimir.



"Manje nego prošle godine u ovo doba, bar je jednostavnije nego lani", rekao je Ivan.

Manje gužve te strpljiviji vozači i putnici pridonijeli su da ova subota prvog kolovoškog vikenda prođe bez većih problema na cestama i na moru.



Isplati se strpjeti u koloni i sretno stići na odredište na Jadranu pa odmor može početi.

Pročitajte i ovo "Krenite odmah" SAD i Britanija upozorile svoje državljane: "Odmah napustite tu zemlju!"

Stanje kod Krčkog mosta

S Krčkog mosta javio se novinar Dnevnika Nove TV Marko Balen.

"Situacija je odlična, nema više čekanja ni gužvi. Problem Krčkog mosta je što se promet s četiri trake na autocesti slijeva na dvije trake na mostu, na cestu koja ide do Baške pa nastaje čep.

BIlo je velikih problema na autocestama, pogotovo na A1. Od Zagreba do Karlovca putovalo se sat i pol vremena, a u Lici su zbog prevelikog prometa zatvarani tuneli, stajalo se u koloni po nekoliko sati.

Iz HAC-a mole sve korisnike autoceste da ne izlaze iz svojih vozila dok čekaju u kolonama i ne koriste zaustavnu traku koja služi za interventne službe ukoliko dođe do nesreće.

Upozorili su i da se kroz prozore automobila ne bacaju čikovi cegareta niti bilo koje drugi zapaljivi predmeti.

Vozači su danas bili poprilično strpljivi", izvijestio je novinar Balen s Krčkog mosta.

Pročitajte i ovo Strani uzvanici Milanovićeva gošća: Na Sinjsku dolazi Kosovska predsjednica

Zatvaran tunel. sv. Rok

"Pojačan je promet i dalje na autocesti A1 u smjeru juga. Tunel je bio zatvoren prije otprilike pola sata. Na terenu su pripadinci ophodarske službe i vatrogasci", izvijestio je novinar Domagoj Mikić ispred tunela sv. Rok

O stanju na cestama razgovarao je sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe HAC-a Milanom Ročakom.

"Ovaj dan je poseban jer se za ovaj dan i vikend očekivao rekordan prolazak vozila na svim dionicama ceste. Kroz tunel Sv. Rok do 18 sati prošlo je 42 tisuće vozila u oba smjera, a očekuje se da će do ponoći proći više od 74 tisuće vozila, što je rekordan broj.

Danas smo tunel zatvarali tri puta: Srećo, smao preventivno zbog gustoće prometa, a ne nesreća. Kada promet postane statičan, zatvorimo tunel dok se ne isprazni kako bismo u slučaju potrebe mogli intervenirati.

Danas je bila lakša nesreća prema tunelu Ledenik.

Pročitajte i ovo Vatrogasci i dalje dežuraju Požar u zaleđu Trogira pod kontrolom: "Najviše su stradali maslinici, poljoprivredne kulture..."

Poručujem vozačima da budu dusciplinirani i da se pripreme za put odnosno da imaju vode. Bitno nam je i kolegama ophodarima da svi pregledaju svoja vozila i uvjere se da su sigurna za put, pogotovo da imaju protupožarni parat. Dogodi se često da kod vozila dođe do gorenja početnih požara" rekao je zapovjednik i objasnio da probleme stvaraju i vozači koji se upuštaju u nesigurna pretjecanja ili da u preticajnim trakama voze presporo.

Upitan o stanju na A6 rekao je da je promet bio manji s 32 tisuće vozila do 18 sati.

Što se tiče savjeta za povratak s produženog vikenda, zapovjednik Ročak preporučio je vozačima da krenu kasno navećer ili rano ujutro i da svakako izbjegavaju sredinu dana.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.