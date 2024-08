Gužve i čekanja u koloni obilježile dan: "Udarni je vikend, došlo je do smjene turista"

Subota prolazi u znaku gužvi na cestama, vožnje u kolonama i čekanja, posebno pred naplatnim postajama i na Krčkom mostu.

Tijekom prijepodneva kolone su bile duže od 4 kilometra na pojedinim dionicama. U poslijepodnevnim satima situacija se poboljšala pa su kolone i čekanja manji, ali se i dalje vozi usporeno.

Čekalo se i u trajektnim lukama, no većini turista to ne pada teško jer im odmor tek počinje.

"Mi se i ne žurimo jer idemo na dopust, nama gužva ne predstavlja nikakav problem veliki, idemo na dopust dva tjedna i preživjet ćemo to", kaže Samir iz Slovenije.

"Problema nije bilo jedno dva i po sata, tri od Ljubljane do tu najviše gužve ovdje je bilo sad pri ulazu, eto Krčki most ostalo je bilo u redu", rekao je Arif.



"Trebalo nam je devet sati, a još nam treba sat vremena do Baške", isprčala je slovačka turistica Zsuzsana



"Ne čekamo dugo, nekih desetak minuta, nije preloše, nije to loše", smatra Stanislav iz Zagreba.



"Nije gužva, idemo polako lagano samo da sretno stignemo na cilj", rekao je Nikola.

Stanje na naplatnoj postaji Lučko



"Na Lučkom je cjeli dan pojačan promet. Ide se na more, ali puno ljudi vraća se i prema unutrašnjosti, tu je kolona pred naplatom Lučko 3 kilometra, a pred naplatom Demerje kilometar. Do 17 sati ovdje je prošlo 32 tisuće vozila.

Udarni turistički vikend, još i produženi, a tu je i smjena turista. Sve koji dalje nastavljaju prema moru, gužve i kolone prate u kontinuitetu. Na gotovo svim graničnim prijelazima cijeli je dan pojačan promet. Kolone se stvaraju između Zagreba i Bosiljeva, kao i kod Krčkog mosta.

Zbog sigurnosti povremeno se prekida promet u tunelima Brezik i Sv. Rok u smjeru mora. Kolone se stvaraju i u smjeru Dubrovnika. Iz HAK-a savjetuju vozačima da prate informacije prije polaska, da se prilagode vremenskim prilikama i uvjetima na cesti i do odredišta - samo strpljivo", uživo s Lučkog javila se novinarka Sarah Viteškić.

