Od jutra gužve na autocestama: Nesreće usporavaju promet, kilometarska kolona kod Lučkog

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa pred naplatom Lučko u smjeru mora te između Zagreba i Zadra u smjeru Dubrovnika, a između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u subotu ujutro.

Zbog prometne nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, na 10. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, a zbog prometne nesreće između čvorova Žuta Lokva i Otočac, na 137. kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom u koloni od oko četiri kilometra.

Na A2 Zagreb-Macelj zbog većeg priljeva vozila kolona na NP Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1,5 kilometar, a proteže se i u Sloveniju; zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) na prilazu naplatnoj postaji Lučko (A1) iz smjera Buzina, kolona vozila u pokretu duga je oko 12 kilometara, između čvorova Zagreb istok i Lučko u smjeru Bregane te čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a kod graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila je oko tri kilometra.

Prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali u Kaštel Štafiliću pa se vozi uz regulaciju prometne policije.

Na DC512 Makarska-Vrgorac zbog požara je zatvorena državna cesta od Makarske do tunela Stupica (u mjestu Gornji Tučepi).

HAK poziva na oprez i podsjeća da sve najnovije informacije o stanju u prometu možete pratiti na njihovim službenim stranicama.

Povodom praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će: u subotu do 14 sati, u nedjelju od 12 do 23, a u ponedjeljak od 14 do 23.

Zbog pojačanih kontrola na ulasku u Sloveniju povremeno su moguća čekanja u prometu teretnih vozila, posebice na Bregani i Maclju.

U pomorskom prometu nema poteškoća.