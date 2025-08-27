Vijećnik objavio snimke: "Evo kako je načelnik htio sakriti da je skrivio prometnu"

Nezavisni vijećnik i potpredsjednik vijeća Općine Bistra Vilim Cvok na svojem je profilu na Facebooku objavio dvije snimke koje su, kako tvrdi, nastale prošli petak nakon nesreće koju je skrivio načelnik Karlo Novosel.

"Ovim putem jasno i nedvosmisleno izjavljujem da gospodin Karlo Novosel više nema moju podršku niti će je ikada ponovno imati. Licemjerje njegovih pristaša smatram nečuvenim", napisao je Cvok.

"Naime, gospodin Novosel skrivio je prometnu nesreću, a potom se skrivao od policije dva dana. Umjesto da snosi odgovornost, pokušalo se pronaći trojicu drugih koji bi lažno svjedočili da su oni vozili, što je zabilježeno i u policijskim zapisnicima te se lako može provjeriti. Da je isto učinio gospodin Drviš, bivši načelnik, njegovi bi ga pristaše 'razapeli na komade'", dodao je.

"Ali kad se radi o gospodinu Novoselu, to se pokušava opravdati riječima da se 'svakome može dogoditi'. Ne, ne može. Nesreća se može dogoditi, ali postupci nakon skrivanja nesreće nisu normalni i ne mogu se opravdati", nastavio je.

Cvok je također upitao što bi se dogodilo da je netko u prometnoj nesreći stradao.

"Bi li i tada njegovi pristaše pokušavali opravdavati takvo ponašanje? Osoba koja je stigla neposredno nakon nesreće bila je ogorčena jer je samo tri minute ranije tim putem prošla njegova supruga s malim djetetom u kolicima. Svi koji opravdavaju takvo ponašanje trebali bi se zapitati nad tim", napisao je nezavisni vijećnik.

Zbog svog je stava, tvrdi, dobio mnoge kritike i uvrede Novoselovih pristaša, ali ne želi zataškavati što se dogodilo.

"Moja jedina greška, za koju preuzimam punu odgovornost, jest što sam uopće pomogao gospodinu Novoselu da dođe na poziciju načelnika", napomenuo je.

Uz tekst je objavio i dvije snimke koje, napisao je, prikazuju trojicu mladića koji glume da izlaze iz automobila i preuzimaju krivnju, kao da su oni vozili.

"Pozivam policiju, DORH i sve nadležne institucije da to sankcioniraju, a medije da zatraže očitovanje policije i potvrdu mojih navoda. Jer znam što je istina, a istina se nikada neće moći pobijediti lažima", zaključio je Cvok.

Načelniku izrečena kazna

Novosel je, utvrdila je policija, automobilom preko pune linije pretjecao vozilo ispred sebe, a zatim je ušao u raskrižje i prednjim dijelom udario u drugo vozilo, nakon čega su oba vozila sletjela s ceste.

Načelnik je naletio na semafor i prometni znak, a onda pobjegao s mjesta nesreće, ali je nakon dva dana pronađen i priveden. Zbog prometne je nesreće priveden na sud u Zaprešiću i protiv njega je donesena pravomoćna presuda: kažnjen je s 1400 eura te mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Novosel je u utorak, četiri dana nakon nesreće, na Facebooku objavio da preuzima odgovornost za prometnu nesreću i ispričao se mještanima Bistre zbog uznemirenosti i neugodnosti koje su nastale.

"Priznao sam sve optužbe koje mi se stavljaju na teret, na temelju čega su utvrđeni svi počinjeni prekršaji te je donesena pravomoćna presuda. Svjestan sam ozbiljnosti situacije u kojoj sam se našao i odgovornosti prema dužnosti koju obnašam. Želim jasno poručiti: Povjerenje koje ste mi dali shvaćam ozbiljno i nastavit ću ga opravdavati radom, odgovornošću i rezultatima", objavio je Novosel.