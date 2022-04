Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je zaobišla pitanje vidi li se kao nova glavna tajnica NATO saveza, kazavši kako odabir novog vodstva obrambenog saveza treba biti temeljen na kvalifikacijama, a ne na spolu.

Voditeljica panela na Američko-hrvatskom forumu na temu zastupljenosti žena u sektoru sigurnosti i ekonomiji upitala je bivšu hrvatsku predsjednicu, Kolindu Grabar-Kitarović, je li vrijeme da NATO savez dobije prvu ženu na čelu te vidi li se ona u toj ulozi.

"Idući glavni tajnik mora biti izabran izričito na temelju njegovog rada, obrazovanja, etike, znanja, iskustva i svih onih aspekata za koje se danas borimo da budu glavni razlog zašto biramo nekoga na položaj", odgovorila je Grabar-Kitarović.

"Ništa za dodati?" upitala je voditeljica.

"Ništa za dodati. Možemo razgovarati o ženskoj kvoti, ali to je potpuno drugo pitanje", odgovorila je bivša predsjednica, koju neki predstavljaju kao potencijalnu nasljednicu Norvežanina Jensa Stoltenberga.

NATO najprijateljskije okruženje

Grabar-Kitarović je na panelu ranije rekla da je NATO od svih mjesta na kojima je dosad radila bio najprijateljskije okruženje prema ženama, pristupajući joj "kao osobi, a ne kao ženi".

Bivša predsjednica rekla je da je kroz život shvatila da treba trošiti puno više energije od muških kolega da bi ju se shvatilo ozbiljno na istim funkcijama. Naglasila je da su društva koja su postigla rodnu ravnopravnost napredovala i u drugim sferama, uključujući i ekonomskim, što pokazuje njihov BDP.

Apelirala je na medije da ne gledaju na žene na položajima moći na drukčiji način od muških kolega, primjerice baveći se njihovim fizičkim izgledom. "Nismo toliko usredotočene na izgled koliko javnost misli", rekla je Grabar-Kitarović, dodajući da se njezine riječi mnogo puta izvlačilo iz konteksta te da je medijsko okruženje često mizogino i seksističko.

Kad se netko uvrijedi na nacionalnoj osnovi to je govor mržnje, no to nije slučaj kod uvreda na temelju spola, rekla je.

"Daleko sam od zadovoljstva svijetom u kojem živimo i odlučna sam raditi na pravednijem društvu za sve kćeri, sestre i druge žene", zaključila je bivša predsjednica, pa poručila kako je u tome ključno obrazovanje.