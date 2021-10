Kolinda Grabar-Kitarović imenovana je na mjesto predsjednice Povjerenstva budućeg domaćina za Olimpijske igre. Na toj će poziciji imati ključnu ulogu za istraživanje, stvaranje i nadzor interesa budućeg domaćina Olimpijskih igara i Ljetnih olimpijskih igara mladih.

Bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović Međunarodni olimpijski odbor imenovao je na važnu funkciju. Povjerenstvo za nadzor izbora budućeg domaćina Olimpijskih igara sada ima novu predsjednicu.

Dosadašnja predsjednica, Kristin Kloster Aasen, podnijela je ostavku nakon njezina izbora u Izvršni odbor (EB), jer niti jedan član Izbornog odbora ne može raditi u budućim komisijama domaćina (za Olimpijske igre i Olimpijske zimske igre), kako bi se osiguralo šire sudjelovanje Sjednice MOO -a u postupku odabira, javlja Olimpyc.com.

