Atmosfera u Kninu je nakon protokolarnog dijela velike proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja"– opuštena. Na trgu se očekuje veliki koncert, a emocije su kod svih prisutnih jake.

"Miješale su se emocije ponosa, tuge – to je jedno ushićenje, 30 godina nakon veličanstvene i briljantne pobjede. To je završna operacija, kruna svih operacija gdje smo dokazali neprijatelju i svijetu da možemo i da smo spremni obraniti i osloboditi svoj teritorij", opisao je za Dnevnik Nove TV Dean Grubišić iz Udruge veterana specijalne policije BATT.

Kraj rata dočekao je na terenu.

Dean Grubišić, Veterani Specijalne policije BATT Foto: DNEVNIK.hr

"Teško je opisati taj kraj rata. Kao pripadnik specijalne policije, prošli smo cijeli Velebit – taj umor, taj teret i tu snagu je teško zaboraviti. To zajedništvo je bilo nešto najbolje i kad smo čuli da je pao Knin, to nam je dalo toliko snage da bi išli i do krajnjih granica Lijepe naše – gdje god treba", ispričao je.

Danas već ima i djecu i unuke, kojima samo želi sretnu budućnost.

"Ne opterećujem djecu ratom, želim samo da žive u našoj slobodnoj Hrvatskoj koju smo im omogućili. Da uživaju, da rade i da ostanu tu, svoj na svome. Nadam se da smo nakon 30 godina stvorili sve uvjete da budu sretni i zadovoljni. Mladima mogu poručiti da uživaju, da žive, da rade i da ostanu tu. Ovakve zemlje nema nigdje na svijetu. Samo neka ih čuva Bog i da žive tu jer je ovo najljepša zemlja na svijetu", poručio je Grubišić.