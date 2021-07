Vesna Vučemilović, sestra Miroslava Škore, komentirala je Škorinu odluku o ostavci na mjestu predsjednika Domovinskog pokreta. Pozvala je političkog tajnika DP-a Marija Radića da i on učini isto.

Ostavku Miroslava Škore na mjestu šefa Domovinskog pokreta (DP), kao i stanje u stranci, komentirala je Škorina sestra i stranačka kolegica Vesna Vučemilović. Kazala je za N1 da je sve u fazi prijedloga dok stranačka tijela ne potvrde odluku Miroslava Škore. Dodala je i da DP mora početi funkcionirati kao stranka, a Marija Radića pozvala je da i on da ostavku na mjestu političkog tajnika.

''Vidjeli smo jučer da je i glavni tajnik ponudio ostavku, s obzirom na to da je predsjednik stranke taj koji imenuje i glavnog i političkog tajnika. To je bio moralni čin i isto očekujem i od političkog tajnika'', kaže.

''Radić je naš politički tajnik i zamjenik predsjedništva. Red je i politička kultura da obojica tajnika ponude ostavku. Glavni tajnik to je napravio, očekujem da će i Radić kao moralan čovjek to napraviti. On ostaje zamjenik predsjednika, tu se ništa ne mijenja'', dodaje.

Sve ih je iznenadio

Osvrnula se i na Škorin put u stranci.

''U posljednje je tri godine prošao tri vrlo zahtjevna izborna ciklusa u kojima ga nitko nije štedio. To je na njemu ostavilo trag, ali Domovinski pokret zahtijeva angažman.

Politika je posao koji nije lagan i svi koji su u političkoj areni moraju biti spremni na udarce. Ako je nakon njegove ostavke na stranici stranke objavljen ulizivački pamflet, ja se pitam kome je on podnio ostavku'', govori Vučemilović i dodaje da je Škorin posljednji potez sve iznenadio.

''On je jučer bio vrlo umoran. Telefoni su zvonili, sve nas je to iznenadilo. Nadam se da ćemo u narednim danima razjasniti tu situaciju. On je vrlo emotivan čovjek. Dva dana ranije pisao je da će konsolidirati stranku, to je čudno. Ako želite konsolidirati stranku, onda ne dajete ostavku'', rekla je Vesna Vučemilović.

''DP nije ničija prćija...''

Za novonastalu situaciju u stranci kaže da je izvanredna te da se sada svi moraju aktivirati. ''Domovinski pokret nije ničija prćija i mora se početi voditi kao stranka, a ne kao trgovačko društvo'', kazala je i dodala da je stranka nastala zbog ideje koja je veća od nje, Miroslava Škore i Marija Radića.

Na pitanje tko bi i čime mogao ucijeniti Škoru, Vučemilović odgovara – nitko i ničime.

''Znam da je moj brat vrlo emotivan. On je kandidaturu na predsjedničkim izborima ponudio na Facebooku pa je možda mislio da je primjereno i ostavku objaviti tako. U međuvremenu mi smo postali treća politička snaga i stranka koja ima stranačka tijela.

Ako on uistinu inzistira na tome, neće mu nitko na Predsjedništvu zavrtati ruku i govoriti da mora ostati. Odluka je na njemu, ali to se mora riješiti na glavnim tijelima stranke'', zaključila je i dodala da je još rano govoriti o Škorinu zamjeniku ili propasti stranke.