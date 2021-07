Domovinski pokret ostao je bez još jednog člana! Ostavku je dao i glavni stranački tajnik, a članove i simpatizere obavijestio je na službenom Facebook profilu stranke.

Danas popodne Miroslav Škoro dao je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, stranke koju je osnovao. Sada je isti primjer pratio i glavni stranački tajnik, Darijo Žepina, a oglasio se na službenom Facebook profilu stranke.

Objavu prenosimo u cjelosti:

Dragi prijatelji,

vjerujem da vas je pismo i ostavka našeg Mire, našeg predsjednika, duboko iznenadila i dirnula. Dok sam je čitao, prisjećao sam se mnogih neprospavanih dana i noći koje sam proveo stvarajući s vama Domovinski pokret, veseleći se svakom novom ogranku, podružnici, svakom izbornom uspjehu. Prisjetim se i frustracija, tuge za propuštenim, za neuspjehom. I bez obzira na sve, bili smo neizmjerno ponosni.

Uvijek smo išli dalje uzdignuta čela, zajedno sa svima vama. Uspjeli smo u onome u čemu nisu uspjele mnogo veće i brojnije stranke. Na žalost, neki od nas na tom putu posustaju, donose drukčije odluke, imaju druge životne želje i ciljeve.

Svi mi zajedno stvorili smo temelje mlade, demokratske stranke koju čeka svijetla politička budućnost na političkom nebu Hrvatske.

Život ide dalje, prihvatimo činjenice onakvima kakve jesu, budimo čvrsti, jaki i ponosni na daljnjem putu i jačanju Domovinskog pokreta. Ne sumnjajte nikada u uspjeh, on je neupitan.

Koliko god teško bilo u ovim trenucima, osjećam osobnu potrebu predsjedništvu stranke i svima vama ponuditi svoju iskrenu i neopozivu ostavku na mjesto Glavnog tajnika stranke na koje me je postavio Miroslav Škoro. To ovim pismom i činim.

Sutra je novi dan, ne bih želio da moja pozicija i dužnost u stranci sutra bude prepreka nesmetanom radu Predsjedništva i imenovanju novih članova. Još jedanput zahvaljujem Miri na svemu učinjenom i želim mu puno sreće i zdravlja te da i dalje, kao član Domovinskog pokreta, pridonosi uspjehu stranke.

Darijo Žepina