U Hrvatskoj se dogodio raskol po pitanju pomoći Ukrajini u obuci oko 15.000 vojnika.

Reporter Nove TV Hrvoje Krešić s bivšom ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusić komentira posljednji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko obuke ukrajinskih vojnika.

"Za mene nema ništa problematično, Hrvatska je što se Rusije tiče već na listi neprijateljskih zemalja. Hrvatska je članica NATO-a, što se tiče ukrajinskih vojnika oni su trenirani praktički u svim državama članica NATO-a, dakle što se nas tiče to bi bila de facto jedna simbolična gesta. Ako bi uopće došli to bi bilo u malim brojevima. I to bi više trebalo nama nego njima u smislu pripadnosti tom obrambenom savezu s obzirom na naš geopolitički položaj. To je za nas neobično važno u ovo vrijeme", rekla je Pusić.

Što se tiče sukoba predsjednika i premijera rekla je: "Ne znam jesu li oni izmislili sukob, je li to neka od onih situacija ako jedan kaže A, drugi će reći B, je li to Milanović malo pomogao Vladi da se skrene pozornost s jednog ozbiljnog problema a to je kriza i sve oko Ine", smatra Pusić.

Progovorila je situaciji oko Ine kao i tome kako se Mađarska protivila pristupanju Hrvatske OECD-u.

"U međunarodnim pregovorima ucjena je česta pojava, mi smo je iskusili i prije okončanja pregovora ulaska u EU, i to je apsolutno moguće, ali je šokantno. No, na Hrvatskoj je da procijeni što je važnije i nema nikakve sumnje da je za Hrvatsku puno važnija kontrola nad Inom i koliko je to moguće. Nismo u OECD-u godinama i izdržali bismo da nismo još neko vrijeme. Schengen nam je važan, ali ne isto tako važna. Ina je za nas energetska politika koja je u sadašnjim okolnostima podjednako važna kao i teritorijalni integritet", rekla je Pusić.

