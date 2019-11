Nakon današnjeg ponovljenog suđenja Branimiru Glavašu za slučajeve "Selotejp" i "Garaža" rasprava između Glavaša i svjedoka Nikole Jamana, koji je na sudu priznao da je prethodno lagao kako bi ga zaštitio, nastavila se i ispred sudnice.

Pred zgradom Županijskog suda u Zagrebu došlo je do verbalnog okršaja između Nikole Jamana te Branimira Glavaša i njegova sina Filipa.

"Ja trošim katran od konoplje. Ja ne trošim katran radi toga da bih manje bolova imao. Nemojmo se sporiti oko nečega što nije važno. Ja bih volio da sam umro prije 10 godina. Na moje pitanje kako to da se on toliko obogatio, rekao mi je da je saborski zastupnik. Ja sam u protekle dvije-tri godine nekoliko puta razgovarao. Ja ne mijenjam danas svoje mišljenje. To je bilo prije četiri godine, tada sam sanjao oca koji je bio u ustašama i zatvoru koji me pita zašto sam lagao. Mijenjam iskaz jer želim s duše skinuti teret i posljednje četiri godine spavam kao mala beba. Istina o Glavašu doznat će se nakon moje smrti kad se objave dvije knjige koje sam napisao. On je, da ne kažem, mafijaš, narcisoidna osoba koja misli samo o sebi", rekao je Jaman.

"Zašto mi nisi dolazio u posjet?"

Branimir Glavaš pitao je Jamana zašto mu nije dolazio u posjet.

"Zašto mi nisi došao u posjet, a ja sam tebi dolazio 100 puta? Pišeš svašta po Facebooku", kazao je Glavaš, na što mu je Jaman uzvratio: "Ja pišem svašta po Facebooku? Sram te bilo."

Glavašev sin Filip Jamana je podsjetio kako je bio na njegovu vjenčanju, na što je Jaman odgovorio: "On me molio i ljubio sto puta zato što sam došao u svatove."

Miljević: "Iskaz je potpuni fijasko"

Novinarima se pred sudom obratio i Glavašev odvjetnik Veljko Miljević.

"Protivno vašim isčekivanjima, ovaj je iskaz potpuni fijasko. Čini mi se da moju primjedbu na koncu niste čuli, da je on danas, za razliku od iskaza pred sudom, rekao je da se u vrijeme događaja nalazio u Njemačkoj i spominjao je gradove u kojima se nalazio. Prema tome, on je danas očigledno lagao i on je to sam rekao", kazao je Miljević.

Podsjetimo, dva su srpska civila u garaži u kolovozu 1991. ispitivana i mučena. Jednog su ubili, a drugog odveli u hladnjaču i otad mu se gubi svaki trag. Taj je slučaj poznat kao "garaža". Na tu lokaciju 28 godina poslije ekipu Provjerenog odvodi nekada krunski svjedok događaja Krunoslav Fehir, čovjek koji se takozvanoj Branimirovoj osječkoj bojni pridružio sa samo 16 godina. Ondje ga je doveo otac Josip Fehir i dao mu oružje kojim je pucao na civila.

Nikola Jaman u Provjerenom je priznao kako su na sudu svi lagali da spase Glavaša.