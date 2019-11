U utorak je nastavljeno suđenje Branimiru Glavašu. Suđenje je počelo nakon što je Ustavni sud srušio pravomoćnu presudu i cijeli postupak je vraćen na početak. Jedan od ključnih svjedoka danas je na sudu promijenio iskaz te priznao da je lagao kako bi zaštitio Glavaša.

U utorak je na sudu svjedočio Nikola Jaman. On je ključni svjedok koji je priznao da su na sudu svi lažno svjedočili da je on bio zapovjednik Zaštitne čete kako bi Branimira Glavaša spasili od optužbi za ratni zločin nad civilima u Osijeku. Sutkinja Tanja Pavelin Borzić kazala je Jamanu da se njegovo svjedočenje odnosi na događaje od 12. srpnja 91. i 31. kolovoza 91. te ga pitala što zna o njima.

"Prvi događaj ne znam na što se odnosi, drugi mislim da mi se slaže datum da se odnosi na Čedu Vučkovića i Petkovića", kazao je Jaman i dodao da nije dio na licu mjesta, ali mu je poznato što je čuo. "Poznato mi je da je bila priča da je Čedo Vučković preskočio ogradu od 2,5 m i da je pokušao ubiti Glavaša s tim da Glavaš u to doba bio zapovjednik svih tih postrojbi koje smo imali... Sve vezano za djelovanje u dijelu Osijeka.. ja sam bio zapovjednik, Fehir je bio zamjenik, a Glavaš je bio alfa i omega, to zna cijeli Osijek", nastavio je Jaman u svojem svjedočenju.

O samom događaju je izjavio: "U tri popodne došao sam u sekretarijat po određenu narudžbu za oružje jer sam, osim što sam bio zapovjednik bio i djelomično zapovjednik". Dodao je da je napisanim potrebama odlazio u Austriju i nabavljao oružje, municiju i razne stvari.

"Dogodilo se ubojstvo"

"To popodne sam bio s Glavašom, dogovorili smo šta treba, on će pokupit potrebe. Idem spavati da se odmorim jer sam po noći trebao ići u Njemačku i dolazio bih drugog dana, vraćao bih se odmah navečer oko 8 ili 9 i zato sam bio kod njega da mi kaže o potrebama. Negdje oko pola 10 došao sam po to, nakon što sam se probudio, otišao sam tamo i vidio sam čovjek gdje je ležao, bila je bijela košulja, tako su ljudi kasnije govorili, ja sam vidio svjetloplava košulja ležao bočno, otišao sam po papir kod Franje. Izlazim van, na stepenicama izlazi jedan dečko i kaže poslao me po nešto zapovjednik. Izveo sam ga van, momak je živ invalid. Pokupio sam ga vani, on je otišao kod svog zapovjednika, a ja sam otišao svojim putem. Desetak metara sam prošao. Meni je rekao stražar - 'Zapovjedniče, dogodilo se ubojstvo. Jedan preskočio ogradu, išao ubit Glavaša...", opisao je na sudu događanja iz 91. Nikola Jaman.

Na pitanja obrane Jaman je izjavio da su 91. u Osijeku bila zamračenja, te da je 17. srpnja na grad pala prva granata. Nije htio odgovarati na pitanja o zidu preko kojeg je čovjek preskočio, no opisao je: "Postoje vrata, bodljikava žica ali su vrata bila zamotana bodljikavom žicom sve bilo zatvoreno". Glavašev branitelj Veljko Miljević kazao je da odustaje od pitanja, te da ima samo dva predočavanja: "Gospodine Jaman, ispitani ste ranije kod suca Posavca 30. studenoga 2006. Rekli da ste bili tada, kad je bilo to za Vučkovića u Njemačkoj".

"Lagao sam"

Na što je Jaman kratko odgovorio: "Lagao sam". "Taj naš dogovor koji je bio, moram priznati da sam ja taj bio koji je na neki način Glavašu dao ideju kako ćemo to napraviti", priznao je Jaman na sudu. "Datum se ne slaže jer ni ja ni Glavaš nismo bili tad u Njemačkoj i onda smo se mi dogovorili kad je doputovao Glavaš. Ja sam ga čekao na aerodromu", objasnio je Jaman. "Nisam govorio istinu što je bila moja ideja", dodao je.

Glavaš je prigovorio na vjerodostojnost iskaza Jamana: "Iskaza Jamana je u potpunosti i čista laž". Kazao je da je bio u Njemačkoj iz koje se vratio dva dana prije 31. kolovoza. Domacin posjeta u dijaspori je bio Branko Marić iz Kölna koji živi u Osijeku i može se ispitati, kazao je Glavaš te dodao da Jaman u potpunosti laže. "Predlazem sudskom vijecu da pogleda film gdje se vidi struktura Zapovjedne čete", dodao je navodeći da u spisu postoji putovnica u kojoj se vidi da je 2. rujna letio iz Klagenfurta.

Iduća rasprava zakazana je za 12. studenoga.

Nakon suđenja, Glavašev odvjetnik Veljko Miljević novinarima je izjavio: "Ovaj iskaz je potpuni fijasko. Svjedok je dva puta rekao da se u vrijeme događaja nalazio u Njemačkoj. U spisu postoji iscrpni iskazi barem 15 svjedoka koji su tog dana bili tamo i nitko nije vidio Jamana na licu mjesta".

Podsjetimo, dva su srpska civila u garaži u kolovozu 1991. ispitivana i mučena. Jednog su ubili, a drugog odveli u hladnjaču i otad mu se gubi svaki trag. Taj je slučaj poznat kao "garaža". Na tu lokaciju 28 godina poslije ekipu Provjerenog odvodi nekada krunski svjedok događaja Krunoslav Fehir, čovjek koji se takozvanoj Branimirovoj osječkoj bojni pridružio sa samo 16 godina. Ondje ga je doveo otac Josip Fehir i dao mu oružje kojim je pucao na civila.