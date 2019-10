Provjereno donosi priznanje ključnog svjedoka, koji je prvi put za televiziju izjavio da su na sudu svi lažno svjedočili da je on bio ključni zapovjednik Zaštitne čete kako bi Branimira Glavaša spasili od optužbi za ratni zločin nad civilima u Osijeku.

Iako je tadašnji formalni zapovjednik Zaštitne čete na sudu i pred novinarima tvrdio da Branimir Glavaš nije naređivao mučenja i ubojstva civila, sada tvrdi pravu istinu:

"Reći ću da sam bio zapovjednik, da je moj zamjenik bio Josip Fehir, a da je glavni zapovjednik svega bio Branimir Glavaš. I to ne samo u zaštitnoj četi nego je bio zapovjednik i alfa i omega cijeloga grada. On je drmao cijelim gradom, između ostalog i nad policijom, pokušavao i nad trećom brigadom, nad ostalima, i tako dalje"

Plan da se Glavaša izvuče lažnim svjedočenjima nije uspio. Naime, za slučajeve garaža i selotejp Glavaš je dobio deset godina zatvora.

Suđenje Branimiru Glavašu za ratni zločin počinjen nad osječkim civilima ove je godine krenulo ispočetka. U lipnju je saslušan Krunoslav Fehir, nekadašnji krunski svjedok slučaja garaža i čovjek koji je imao samo 16 godina kada je oružjem pucao na civila.

Pred kamerama Provjerenog prvi put vratio se na mjesto u kojem su mučeni civili:

"Pogledao je tijelo. Pogledao je u mene. Bilo nas je tu nekih 10-ak... Tada sam saznao da je znao da je i drugi unutra, osim što sam vidio osobne karte kod njega u njegovoj ladici toga dana... On je rekao kao: OK, gdje je drugi? Pogledao je u mene, ja sam rekao da se nalazi u prostoriji garaže, što je i bilo tako. On je rekao onako hladno - sad ga treba likvidirati jer on je sve ovo vidio. Treba likvidirati osobu", priča Fehir.

Slučaj je visoko politiziran od samih početaka, a priča se otvorila u trenutku kada je Glavaš istupio iz HDZ-a. Osim što je Glavaš ušao u sukob s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, sukobio se bio i s Vladimirom Šeksom koji mu je u to vrijeme bio nadređeni.

No i Šeks je na kraju svjedočio u Glavaševu korist i stao mu u obranu, a jedan svjedok priznaje da je, među ostalima, i Šeks lažno svjedočio pred sudom.

