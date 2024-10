Kajtazi o optužbama da je udario Suzanu Krčmar: "Nasilja nije bilo, mislim da bi dosad imala liječničko uvjerenje"

Saborski zastupnik i predstavnik Roma Veljko Kajtazi odgovorio je na optužbe da je karate-udarcem nasrnuo je na Suzanu Krčmar, predsjednicu Saveza Roma Kali Sara.

"Kao prvo, fizičkog dodira ni sukoba nije bilo. To što mediji pišu nije točno. Kao drugo, za sve ovo postoje institucije, a to je i policija, koje će sigurno odraditi svoj dio posla. Ja želim biti legalist i želim to poštovati", rekao je.

"Jako puno sam radio za romsku zajednicu, za pravednost Roma. Dobro znate da sam humanist, legalist i džentlmen", dodao je.

Nije želio izričito reći da Krčmar laže, ali je napomenuo: "Mislim da bi dosad imala neko liječničko uvjerenje o tjelesnim ili lakšim povredama. S obzirom da ste vi sve odradili, sigurno bi to na neki način objavili."

Navodni napad, podsjetio je, dogodio se prije tri mjeseca.

"Mi smo u međuvremenu organizirali Međunarodni dan stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu, a bila je sa mnom na preuzimanju nagrade u Grubišnom Polju. Imate moj Facebook i to možete vidjeti", istaknuo je Kajtazi.

"Prije tri mjeseca nije bilo nasilja. Točno je da je bilo jakih tonova, a sve ostalo ćete čuti", najavio je.

Dosad, rekao je, nije dao izjavu policiji niti ga je policija kontaktirala. Odgovorio je i na pitanje je li bilo zamračivanja novca kroz Savez Roma.

"Ja sam bio počasni član i njima sam pomagao. Naravno da nisam bio ovlašten za nikakve potpise. Ja sam njima samo pomagao u radu. Ništa drugo. Nisam mogao davati nalog jer nisam bio ovlašten", zaključio je.

