Dan nakon nevremena koje je zahvatilo Rovinj i okolicu zbrajaju se štete. Ima ih svugdje. Od polja do dnevnih boravaka.

Posljedice nevremena u nedjelju navečer dobro su vidljive i u ponedjeljak. Na Rovinj i okolicu spustilo se više od 135 milimetara vode po metru četvornom.

Voda je Anti vrlo brzo ušla u kuću. Poplavila je sve. Kroz hodnik u sobe, kupaonicu i dnevni boravak. Sa sobom je povukla i zemlju.

"Užas, užas, to je bilo kao slapovi Krke, to je prolom oblaka, to je nevjerojatno bilo, sve je nosilo za sobom, ništa se nije moglo napraviti. Vode je bilo u cijeloj kući, svugdje oko pet centimetara vode", kazao je Ante iz Rovinja.

Voda je u podrume ulazila i kroz zidove. Šteta ima, no bile bi veće, kažu, da se nije odmah reagiralo, i da pumpe nisu radile do kasno u noć.

"Pa vode je bilo. Sve je bilo mokro, skoro do prvi škalina je sve u vodi bilo", kazao je Dubravko.

Nastradala su poljoprivredna zemljišta, maslinici, vinogradi, prometnice su neko vrijeme bile u kolapsu, ispumpavale su se stambene prostorije, podrumi i garaže.

Poplavilo je i nekoliko automobila. "U auto je ušla voda, u garažu, kosilica je bila unutra, trimer, sad - što će biti s time ćemo vidjeti. Bilo je skoro pola metra vode u garaži", objasnio je Miroslav iz Rovinjskog sela.

Stigla najavljena promjena vremena: Obilna kiša u Istri, snijeg pao u Gorskom kotaru, žuti alarm upaljen i za sutra

Ministarstvo obrane nakon nevremena na Lučkom: "Provjerit ćemo helikoptere Mi-171Sh, u ponedjeljak će biti operabilni"

Kao i kolike će štete biti kada se matematika odradi.

"U nedjelju smo imali 33 intervencije i dvije smjene vani tijekom cijelog dana. To je izvanredna situacija, tako velike količine kiše se ne zabilježe svaki dan, nama je svakih 4, 5 godina da se tako nešto dogodi", kazao je Sandro Žufić, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj.

I osim kiše, i golemih količina vode, donese i štete.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr