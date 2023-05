U jedinicama lokalne samouprave u kojima se odluče na maksimalnu stopu poreza na kuće za odmor koju je ponudila Vlada to će biti veliki udarac za vlasnike vikendica i apartmana.

U okviru porezne reforme Vlada je kao kompenzaciju jedinicama lokalne samouprave (JLS) za gubitak prihoda od prireza između ostalog omogućila povećanje poreza na kuće za odmor. I to dva i pol puta veću stopu nego do sada!

Do sada su vlasnici vikendica plaćali maksimalno dva eura po četvornom metru, a od 1. siječnja iduće godine plaćat će čak 5 eura. Minimalni iznos ostaje kao i do sada - 0,66 eura po kvadratu. To znači da bi vlasnik kuće od primjerice sto kvadrata umjesto dosadašnjih 200 eura godišnje plaćao čak 500 eura. Za apartman od 50 četvornih metara vlasnik koji je do sada godišnje plaćao 100 eura od iduće bi godine mogao plaćati i 250 eura.



U jedinicama lokalne samouprave u kojima se odluče na maksimalnu stopu poreza na kuće za odmor to će značiti veliki udarac za vlasnike vikendica i apartmana.

Prema Zakonu o lokalnim porezima, kućom za odmor smatra svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Navedeno znači da se kućom za odmor ne smatra nekretnina koja se koristi tijekom cijele godine (neovisno o načinu njenog korištenja odnosno o tome koristi li je vlasnik za svoje stanovanje ili je ona u najmu ili zakupu tijekom cijele godine), a ni nekretnina koja se uopće ne koristi (bez obzira na činjenicu da je pogodna za stanovanje).