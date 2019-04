Gradili su je 'golim rukama' zatvorenici. Tijekom 5 godina gradnje, poginulo ih je 99. U Domovinskom ratu je potpuno devastirana.

Vila Izvor na Plitvičkim jezerima jedna je od najimpozantnijih objekata sagrađenih Josipu Brozu. Vila je postala njegova najluksuznija rezidencija i simbol rasipanja novca, rezidencija koju je najmanje koristio sam Tito.

Vila je građena od 1948. do 1953. godine. Gradile su je 'golim rukama' tisuće robijaša iz Drugog svjetskog rata. Dovodili su ih iz Lepoglave, a kasnije du 'ruku dale' i žrtve Informbiroa s Golog otoka. Zdanje je imalo tajno ime 'Objekt 99' jer je prilikom njezine gradnje tamo poginulo ili umrlo 99 robijaša.

Iz Medvednice se vadio zeleni kamen škriljavac koji se bojom uklapao u šumsko zelenilo iznad sela Rodić Poljane. Cijeli je kompleks sagrađen na površini od jednog hektara, smješten oko 10 km od glavne ceste i nepuna tri kilometra iznad monumentalnog Velikog slapa. Ispod vile je tunel dužine gotovo 100 metara jer je bila zamišljena kao sklonište.

Interijer je bio rađen ručno. Izrađivali su ga zatvorenici od skupocjenog drveta i prekrivali kožom. U vilu Izvor ugrađeno je više od 159 milijuna današnjih eura. Podaci pokazuju da je Tito u vili boravio svega nekoliko puta i to da bi uživao u ženama i lovu. Posljednji put, Tito je u vili Izvor bio 1976. godine.

U vrijeme kad je vila bila slobodna, u njoj su uživali visokopozicionirani državni i vojni dužnosnici. Dvije velike dvorane za balove, kino-sala, kuglana, restorani, dvorana za biljar i mnoštvo luksuzno opremljenih soba bili su na raposlaganju tadašnjoj eliti poput Jakova Blaževića, Edvarda Kardelja, Vladimira Bakarića, Aleksandra Rankovića, generala JNA i ostalih iz CK SKJ. Inkognito su je posjećivali i neki strani državnici.

Devastirana vila Izvor (Foto: Pixsell, Davor Puklavec) - 2

Mještani nerado govore o gostima u vili

Mještani okolnih sela i danas nerado govore o događanjima u vili. Strah su im u kosti utjerale tadašnje tajne službe. Djed Mile je za Novi list tvrdi da takvih pijanki nigdje nije bilo.

"Znali smo da će biti velike zabave. Dovozili su osoblje autobusima sa zamračenim staklima i to po noći da ne znaju kuda ih dovoze. Bili su to kuhari, konobari, sobarice, muzičari i kurve. Mi nismo tada po danu smjeli puno dalje od kuća. U svakom grmu je bila milicija. Noću se čuo smijeh i muzika. Znali smo da Tito nije tamo jer su onda 'ugledni drugovi' znali naokolo šetati s kurvama. Tito to nije dopuštao i sve što se događalo, događalo se u vili", kazao je djed Mile i dodao da je vilu pokrala i razbila milicija Mile Martića.

Postat će okupljalište znanstvenika

Iako potpuno devastirana, vila je danas podsjetnik na neka prošla vremena. Ravnatelj NP Plitvička jezera Tomislav Kovačević optimističan je u vezi sa sudbinom vile.

"Vila Izvor je kulturno dobro i konzervatorski zaštićena građevina. U devastiranom je stanju, ali je u izradi konzervatorska studija i projekti koji će definirati njezinu budućnost. Mogu reći da će ta građevina sigurno biti mjesto znanstveno-istraživačkog karaktera, mjesto okupljanja hrvatskih i svjetskih znanstvenika koji se bave proučavanjem prirode", kazao je Kovačević.

"Ondje će biti dom znanstvenika specijaliziranih za izučavanje fenomena krša, klimatologije, proučavanje i zaštite voda... Dakle, jedno mjesto koje će postati okupljalište znanstvenika kojima je u prvom redu naglasak na ekologiji. Projekt će zajedno financirati NP Plitvička jezera i EU fondovi", dodao je Kovačević.