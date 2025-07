Dan poslije velikog koncerta na Hipodromu još se sliježu dojmovi...

"Bilo mi je savršeno, ponovila bi to opet. Bilo je previše ljudi, opet ću reći, ali ponovila bi. Naporno je, ali za Thompsona definitivno", kaže Valentina.

Valentina Foto: DNEVNIK.hr

Koncert visokog rizika i zahtjevne organizacije prošao je bez većih problema. Je li riječ o izoliranom slučaju ili je Zagreb spreman za ovakve mega spektakle, još u subotu je komentirao izdavački autoritet Želimir Babogredac.

Želimir Babogredac Foto: DNEVNIK.hr

"Organizatore ovog koncerta su četiri pet agencija iz Europe zvale i pitali koja je mogućnost da Zagreb to ponovi s nekim internacionalnim zvijezdama dakle ima interesa? Ima, ima interesa jer ovo je rijetkost, niti jedan grad u Europi nema mogućnosti za takav broj."

Koncerti na Hipodromu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na hipodromu se već organiziraju veliki koncerti, no s manjim brojem ljudi.

"Sam hipodrom je već imao i Metallicu i Pepperse i davno Stonese, tako da je to potvrđeno, već i lani je bio Ed Sheeran sa 75 tisuća ljudi, taj dio je neosporan da se može, samo se dovodi pitanje koliko ljudi je ok imati, a tu ulazimo u taj sigurnosni dio. Hipodrom može biti koncertni prostor no ipak bi bilo nekako odgovornije ili šta god već da su to limitirane na 100.000 ljudi", smatra Edo Plovanić, glazbeni novinar portala Muzika.hr i producent.

Kako bi uvjeti bili sigurniji, svjetske zvijezde rade koncerte nekoliko dana zaredom upravo s maksimalnim brojem posjetitelja od 100 tisuća.

"I Rammstein koji je bio u Beogradu lani je bio na dva dana, i u Klagenfurtu je isto bio dva dana. A bilo je za takvu količinu ljudi recimo 65 tisuća na dan. Mogu li se oni staviti isto jedan, pa što više, ali nije. Ideja je bila da ih podijeli da se smanji rizik", dodaje Plovanić.

Koncerti na Hipodromu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Uz sigurnosni rizik, tu je i optimizacija troškova - komunalnih, medicinskih, policijskih službi o kojima se vodi briga.

Jedno je sigurno, Hipodrom će biti i dalje velika glazbena pozornica, no hoće li se ponoviti ovakve brojke, ostaje vidjeti.