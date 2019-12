Gost Dnevnika Nove TV bio je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, kojeg je uživo u Banskim dvorima intervjuirao Mislav Bago.

U velikom godišnjem intervju premijer Plenković odgovarao je na pitanja o predsjedničkoj kampanji i drugom krugu izbora, koji će održati sljedeće nedjelje.

Premijer Plenković objasnio je zašto je u kampanji za predsjedničke izbore angažiran potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić te odgovorio na pitanje zar je stanje zaista tako loše da je Brkić politički rehabilitiran da može davati potporu u kampanji?

"HDZ je još u lipnju, na moj prijedlog stao iza Kolinde Grabar-Kitarović. Potpora je jedinstvena i cjelovita. Ona vodi svoju kampanju. Uključuje sve ljude u HDZ-u u kampanju. Normalno je da je podrže svi, a osobito oni koji su najviši dužnosnici", kaže.

Na tvrdnje da HDZ sada vadi tešku artiljeriju jer gubi desno krilo, Plenković odgovara da to nije tako.

"HDZ je najsnažnija, najveća i najutjecajnija politička stranka u Hrvatskoj zadnjih 30 godina i čini dobro za hrvatsko društvo, samostalnost suverenost, gospodarstvo i međunarodni položaj. Svi članovi stranke se trebaju i moraju uključiti. Drago mi da se uključuju svi, bez kalkulacija i s punom snagom.

Milijan Brkić je govorio na najvažnijem skupu u Ciboni. Govorio sam i ja. Ovo je predsjednička kampanja. Meni je drago da se kolege angažiraju", kazao je Plenković.

Napominje kako nije do sada nikoga držao sa strane i da su se svi do jednoga mogli uključiti u kampanju kad god su htjeli.

Evo kako je Plenković odgovorio na pitanje je li zadovoljan s kampanjom Kolinde Grabar-Kitarović s obzirom da je u drugi krug ušla kao druga.

"Ona će pobijediti, to je ono što je najbitnije. Na političkoj sceni imate predsjednicu koja je u pet godina ostvarila značajna postignuća za Hrvatsku. U svim domenama koje su bitne za funkciju predsjednika. Protukandidat joj je čovjek koji je bio loš premijer. Imao je Vladu koja je dodatno zadužila Hrvatsku, za 20 postotnih bodova", kazao je.

Na konstataciju da kod javnoga duga i kod brojki zaduživanja nije sve crno bijelo, Plenković kaže da je sve crno-bijelo.

"Apsolutno je sve crno i bijelo. Je, sto posto je crno i bijelo, pogotovo ako uspoređujem s onim što radim ja kao premijer i ovaj HDZ koji ja vodim od 2016. godine", ističe.

Ova Vlada ima postignuća u svim segmentima, tvrdi Plenković, a na tvrdnju da se kandidatkinja Grabar-Kitarović u drugi krug jedva probila, Plenković smatra kako imaju komunikacijski problem.

"Mi ljudima moramo prezentirati činjenice. Jako je važno da razlikujemo točno od netočnog, istinu od laži. Tu imamo problem komunikacijski, već nekoliko godina. To vam govorim kao ekspert, koji zna što sve radimo, a gledam što sve ljudi misle da je točno.

A jedan od razloga zašto je to tako je što imamo Milanovića koji laže kontinuirano, pa i o meni osobno. Onda to preuzima krajnja desnica i zagađuje prostor i laže biračima i ljude dovodi u zabludu", ističe.

Na tvrdnje da HDZ sada traži glasove od krajnje desnice koja je željela srušiti premijera i Kolindu Grabar-Kitarović, Plenković kaže da cijeni sve birače.

"I onog tko glasa i za SDP i za HDZ. To su sve naši građani i moja je zadaća da radim za njih. Mi želimo rasvijetliti ono što je predsjednica postigla, od kandidata s lošim rezultatima koji još nema programa"..

Premijer Plenković odgovorio je i na pitanje Mislava Bage koja je to "prava Hrvatska" koja bi dala glas Kolindi Grabar-Kitarović.

"Hrvatska koja će između ovo dvoje kandidata koji su u drugom krugu prepoznati nekoga tko ima rezultate i nekoga tko nema rezultate, onoga tko je uključiv i onoga tko je isključiv. Tko je dijelio Hrvatsku na mi ili oni? Je li to radi HDZ?", rekao je premijer i dodao kako je ovo kampanja u kojoj se ljudima mora pojasniti što je istina, a što nije.

Smatra da će HDZ dobiti potporu svih ljudi koji dobro vide, a to je, kaže, većina.

Kad je Bago premijeru istaknuo da i njegovi stranački dužnosnici, poput već spomenutog Milijana Brkića. u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović u javnim nastupima promiču podjelu Hrvatske, premijer se opet vratio na kritiku MIlanovića.

"Što ćemo opravdati Milanovića koji je rekao da ja imam loše mišljenje o Tuđmanu!? To stoji u eteru, čovjek izađe i laže, govori neistine najgore moguće i to je OK!? Ključ ove kampanje je pokazati ljudima što je istina i što je laž", poručio je premijer Plenković.

Na tvrdnju Mislava Bage, kako slučaj Steve Culeja koji je u prvom krugu podržao Miroslava Škoru, a sada podržava Grabar-Kitarović nije normalan, Plenković je odgovorio: "Pa to je demokratski. Pa mi poštujemo ljude. Nikada nije bilo veće demokracije u HDZ-u nego u vrijeme dok sam ja predsjednik", smatra.

Evo što je rekao o gafovima predsjedničke kandidatkinje, jesu li je gafovi koštali rezultata i je li potpora Milana Bandića utjecala na rezultat prvoga kruga.

"Predsjednica ima odlične rezultate, u odličnoj je formi. Očekujem da pobijedi u svim sučeljavanjima idućeg tjedna. Dobit će potporu. Svi koji su dali potporu Miroslavu Škori u prvom krugu pomogli su Milanoviću da bude prvi u prvom krugu. To je jasno kao dan. No, to će se preokrenuti".

Na pitanje je li mu prihvatljivo da Milan Bandić koji ima optužnice, bude saveznik Grabar-Kitarović u kampanji, Plenković odgovara kako su bitni birači i da tih birača bude više od onih koji će podržati protukandidata.

Plenković je govorio i o mirovinskoj reformi i štrajku u prosvjeti i što se može očekivati od Vlade u idućoj godini. Kaže kako je Milanovićeva Vlada donijela mirovinsku reformu.

"Mi radimo mirovinsku reformu, na način da smo povećali mirovine. I onda imate sindikate koji se sjete da je 67 previše i to baš u vrijeme izbora za EU parlament. Ljudi su išli potpisivati referendum misleći da je to uvela naša Vlada“, kaže Plenković koji napominje kako rade fiskalno održivu reformu.

Tvrdi i kako je njegova Vlada kontinuirano povećavala plaće. "Mi smo dali ljudima plaće 23, 5 posto u 4 godine mandata", kaže.

"Jeste li možda razmišljali da ste, kao i svi vaši prethodnici, nakon toliko vremena ovdje, pročitani? I da, što god vi ljudima pričali, uvjerit ćete ono što imate, a ostale ne možete više u to uvjeriti. Jeste li razmišljali o tome?", upitao je Mislav Bago premijera.

Ne, nisam razmišljao o tome. Radimo zaista puno svi skupa, svi ministri i ljudi koji su oko mene za Hrvatsku, za Hrvatsku u svakom trenutku, za svakog hrvatskog čovjeka.

Ali, teško je u vremenu digitalnih komunikacija doprijeti do ljudi s istinom. Imate dio ljudi koji se informiraju u silosima na društvenim mrežama, dio ljudi površno čita ono što vi površno izvučete, nemaju kad ići u detalje.

Ono što mi moramo raditi je možda bolje komunicirati ono što smo napravili jer imam dojam da puno ljudi to ne zna i puno ljudi je pod dojmom lažnih informacija koje politički protivnici namjerno serviraju ljudima.

Ne dopire istina do njih. Ja sam imao tri takve situacije u ovom mandatu, tri krupne s velikim političkim posljedicama, jedna šuplja od druge", rekao je Plenković.

Odgvorio je i na pitanje zna li koji broj treba zaokružiti na glasačkom listiću, jedan ili dva.

"Ja sam rekao da je predsjednica u odnosu na protukandidata 'eins a'. Zaokružit ću broj dva, Kolindu Grabar-Kitarović, kao i svi koji žele dobro Hrvatskoj sljedećih pet godina", rekao je premijer zaključno.

