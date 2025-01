Veliki dio građana suočava se s posebnom vrstom siromaštva: Ključni savjeti kako smanjiti račune

Energetsko siromaštvo utječe na kvalitetu života i zdravlje građana, a za posljedicu može imati znatne financijske poteškoće, pa i gubitak doma. Osobe izložene energetskom siromaštvu često moraju birati između troškova grijanja zimi i hlađenja ljeti te drugih egzistencijalnih troškova, poput onih za hranu.

U najvećem riziku od siromaštva općenito, pa tako i energetskog siromaštva, starije su osobe, među kojima posebice žene, a potom samohrane majke te samci, odnosno jednočlana kućanstva.

Energetsko siromaštvo

Kao samohrana majka nisam u radnom odnosu... Imam kćer s potrebama s kojom sam se bavila svih ovih godina kako bih je jednog dana osamostalila koliko toliko… U kućanstvu nas je desetoro jer smo nedavno dobili novorođenče. Osim moje kćeri nitko ne radi. Prihode koje dobivamo ( dječji doplatak i drugo) sastavljamo kraj s krajem… Zbog takve situacije kakvu imamo obratila sam se Gradu za pomoć da mi jednokratnom pomoći uplate "opomenu električne potrošnje" kako ne bismo ostali u mraku… Zadužila sam se samo da moja kćer može i dalje obaviti svoju dužnost… te da nam novorođena beba ima potrebnu skrb koju bez električne energije nažalost nema… Gospođo, ja ne znam što napraviti više. Molila bih vas da nam pognete. Desetero nas je u kućanstvu. Kći mi nema kako raditi. Teško nam je bilo ovih 10 dana bez električne energije. Ako Boga znate i ako ima pravde, molim vas, pokrenite nešto.

Jedna je to od brojnih pritužbi koje pristižu na adresu pučke pravobraniteljice, a odnose se na kašnjenje plaćanja energenata uslijed lošeg imovnog stanja kupaca, zbog čega nerijetko dolazi do obustave električne energije u kućanstvima, što je jedan od pokazatelja energetskog siromaštva.



Pučka pravobraniteljica u svojim izvješćima redovito ističe da je potrebno sustavno raditi na prevenciji energetskog siromaštva i građane adekvatno informirati o pravima koja mogu ostvariti radi prevencije ili ublažavanja učinaka ovog oblika siromaštva.



Problematično je, napominje pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, to što ne postoji jedinstveni sustav sprečavanja i suzbijanja energetskog siromaštva na razini Republike Hrvatske, a što dovodi do neravnomjerne politike njegovog suzbijanja i prevencije te gospodarskog razvitka pojedinih regija u Hrvatskoj.



Važno je da Vlada RH kontinuirano prati situaciju na tržištu energenata i poduzima adekvatne mjere potpore građanima, upozorava pravobraniteljica i dodaje: ''U tu je svrhu važno provoditi redovnu evaluaciju donesenih mjera procjenom njihove dostatnosti za postizanje cilja, odnosno suzbijanje energetskog siromaštva, a među njima su i ponovljene preporuke da je potrebno produžiti razdoblje isplate naknade za ugrožene kupce energenata u povećanom iznosu te da se razmotri pokretanje postupka za priznavanje naknade po službenoj dužnosti, naime, često se radi o osobama starije životne dobi, bez pristupa internetu, kojima je teže samostalno pokretati ovakve postupke.''

Kompleksni problem koji zahtijeva interdisciplinarni pristup

U Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji, energetsko siromaštvo sve je veći, premda ne i još uvijek dovoljno prepoznat problem, koji zahtijeva sustavan pristup i rješenje. Kućanstvo je u riziku od energetskog siromaštva ako troškovi za energiju predstavljaju više od 10 posto prihoda kućanstva, a najčešće korištena definicija jest ona koja energetsko siromaštvo opisuje kao nedostatak pristupa održivim modernim energetskim uslugama i proizvodima.



Do energetskog siromaštva najčešće dovodi kombinacija nekoliko faktora - niskih prihoda, visokih rashoda za energiju i niske energetske učinkovitosti u kućanstvu, objašnjavaju u Društvu za održivi razvoj (DOOR), udruzi koja već godinama radi na podizanju svijesti i aktivnostima za smanjenje energetskog siromaštva: ''Ono je stoga kompleksni problem koji zahtijeva interdisciplinarni pristup različitih sektora: energetike, sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava…"



S obzirom na to da je DOOR-u borba protiv energetskog siromaštva jedno od strateških područja, prema donositeljima odluka zagovaraju važnost zakonskog definiranja i kategoriziranja energetskog siromaštva: ''Nužno je donijeti službene planove na lokalnim razinama da bi se ono moglo sustavno pratiti te na adekvatan način pristupiti rješavanju problema. Javne politike je nužno donositi uz široko sudjelovanje svih zainteresiranih jer se na taj način prikupljaju informacije o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a ujedno se uočavaju slabosti i negativni učinci javnih politika koje je potrebno na vrijeme ukloniti.''

Važni savjeti na jednom mjestu

Sukladno Europskom stupu socijalnih prava svi građani imaju pravo pristupa kvalitetnim osnovnim uslugama, uključujući vodu, kanalizaciju, energiju, prijevoz, financijske usluge i digitalnu komunikaciju.

''Između ostaloga, energija je neophodna za ugodan i kvalitetan život. Iako je suvremeni način života teško zamisliti bez energije – energija u svim svojim oblicima ipak nije lako dostupna svim građanima. Mnogi građani nemaju problem samo s pristupom nego nisu ni spojeni na elektroenergetsku mrežu, plinsku mrežu, mrežu daljinskog sustava grijanja ili neki drugi sustav. I dok energetsko siromaštvo postaje sve veći problem o kojem se počelo češće pričati tek s porastom cijene energenata, činjenica je da je dio građana i prije poskupljenja energenata teško podmirivao troškove režija", upozorava Zvonimir Anić iz DOOR-a, koji je objavio novu ažuriranu verziju Priručnika za uštedu energije, a mi prenosimo dio nekih od ključnih savjeta.

Premda energetsko siromaštvo neće nestati samo od sebe, ni povećanjem dohotka ni energetskom obnovom, nego je potrebno sustavno rješavanje tog problema pri čemu zelena tranzicija treba biti socijalno osjetljiva, svaka pomoć je važna. Na tom tragu, napominje Ancić: ''Cilj Priručnika je upoznati građane s potencijalnim modelima uštede e-nergije, bez narušavanja kvalitete života. Iako se uštede pojedinačno čine niskima u odnosu na ukupne životne troškove ukupno ipak mogu pridonijeti značajnijim financijskim uštedama.''

Kako uštedjeti na grijanju

održavajte preporučenu temperaturu unutrašnjeg prostora - zimi tijekom dana preporučena temperatura je 21°C, a tijekom noći od 15 do 18°C

za vrijeme hladnijih dana ne isključujte grijanje dok ste odsutni, već podesite na nižu temperaturu, ali ne ispod 15°C kako ne bi došlo do porasta vlage u zraku čime bi se povećao rizik od stvaranja plijesni

smanjite temperaturu u prostorijama u kojima ne boravite često

zimi, noću, zatvorite rolete i zastore kako biste u stambenom prostoru zadržali dio postignute topline

zimi zatvarajte vrata između prostorija zagrijanih na različite temperature

ne stavljajte namještaj ispred radijatora ili peći jer ćete na taj način spriječi širenje topline

između zida i radijatora koriste izolaciju s reflektirajućom folijom

ne sušite odjeću na radijatorima ili pećima

prilikom kupnje peći posavjetujte se sa stručnom osobom kod distributera opreme kako ne biste kupili preveliku ili premalu peć

prije sezone grijanja pozovite ovlaštenu osobu da provjeri plinske ili uljne instalacije i plamenik te izmjenjivače topline, a također, jednom godišnje stručna osoba treba provjeriti prohodnost dimnjaka

drva za loženje čuvajte izdignuta od tla, natkrivena s dovoljnim protokom zraka i izložena Suncu, ako je moguće, kako bi ostala suha

potrebno je redovito čistiti peć jer svaki milimetar čađe na stjenkama smanjuje njegovu snagu za pet posto

kako bi se osigurao ispravan rad peći i dobila maksimalna snaga preporučeno je sušenje drva

Kako uštedjeti na hlađenju

pri kupnji novog sustava za hlađenje kupite energetski učinkoviji sustav (energetske oznake A)

vanjsku jedinicu postavite na hladnijem mjestu jer će učinkovitost uređaja biti veća- sjeverni dio kuće ili tamo gdje je zaklonjena od direktnog sunčeva zračenja te gdje je osigurana dobra cirkulacija zraka

unutarnju jedinicu postavite na sredinu zida te u najsjenovitijem dijelu prostorije

redovito održavajte i čistite filtere klima uređaja

podesite zakretna krilca klima uređaja tako da su okrenuta prema stropu

obavezno zatvarajte vrata prema prostoriji koju ne rashlađujete

razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bi trebala biti veća od 7 ºC

ugasite klima uređaj kada otvarate prozore

kada padne vanjska temperatura otvorite prozore i vrata i napravite propuh

ljeti koriste rolete ili zastore kao zaštitu od sunca

Kako uštedjeti na izolaciji

izolirajte vanjsku ovojnicu (fasadu)

- spriječite gubitke topline, prodore zraka, propuha ili vlaga kroz otvore (prozore i vrata) koristeći silikon, poliuretansku (pur) pjenu, ''metlice'' ili zaštitne gumice

- cjelovitom obnovom objekta

gljivice ili vlaga pojedinih točaka u prostoru mogu biti pokazatelji gubitaka topline

u hladne prostore zimi stavite deblje i veće tepihe

ne zaklanjajte prozore na južnoj strani u hladnom periodu

koristite sunce za zagrijavanje prostora i prirodnu rasvjetu

na sjevernoj strani objekta posadite brzorastuća visoka stabla koja će osigurati zaštitu od vjetra

nadstrešnicu na južnoj strani objekta treba projektirati u ovisnosti o geografskoj širini na kojoj se kuća nalazi

Kako uštedjeti na rasvjeti

ugasite svijetlo pri izlasku iz prostorije

ne zaklanjajte dnevno svjetlo preprekama

koristite štedne, LED i metalhalogene žarulje

zidove obojite u svjetlije boje

Kako uštedjeti na električnim uređajima

uređaje je potrebno u potpunosti isključiti nakon korištenja, a ne ih ostavljati u stand by načinu rada

ako je moguće što više uređaje koristite tijekom niže tarife

prilikom kupovine novih električnih uređaja obrate pozornost na razred energetske učinkovitosti, sukladno mogućnostima odaberite uređaje višeg energetskog razreda

energetska oznaka za proizvode usmjerava potrošače i profesionalne kupce u pretraživanju i odabiru energetski učinkovitih proizvoda

Perilica suđa/perilica rublja

ako je moguće, perilice uključite u periodima niže tarife

uvijek u potpunosti napunite perilice i perite na nižim temperaturama

koristite ECO način rada kad god je to moguće

Sušilica rublja

sušilicu rublja koristite u iznimnim situacijama kada nije moguće osušiti rublje na zraku

ako koristite sušilicu, robu prije iscijedite ili uključite opciju centrifuge na perilici rublja

Hladnjak/Zamrzivač

ne pretrpavajte hladnjak te stavljajte hranu u hladnjak tek kad se ohladila

vrata hladnjaka držite otvorenima što kraće

u zamrzivaču je potrebno spriječiti prekomjerno stvaranje leda

čistite i odmrzavajte zamrzivač redovno

nemojte držati hladnjake i zamrzivače u blizini izvora topline ili skroz uza zid

jednom godišnje očistite hladnjak i sa stražnje strane

preporučena temperatura unutrašnjosti hladnjaka je između 4°C i 5°C, a zamrzivača -18°C

provjerite zabrtvljenost svog hladnjaka / zamrzivača

Kako uštedjeti na vodi

ne pregrijavajte vodu u bojleru - za potrebe kućanstva dovoljno je da voda bude temperature 60°C

ugradite bojler u prostoriji u kojoj se voda troši i toplinski izolirajte cijevi tople vode

grijač vode uključujte tijekom noći kada se primjenjuje niža cjenovna tarifa

ne kupujte prevelik bojler za potrebe vašeg kućanstva

birajte tuširanje radije nego kupanje u kadi te skratite vrijeme tuširanja, naime, tijekom kupanja se u prosjeku potroši 135 litara vode

ugradite mlaznice aeratore na slavine - ugradnjom aeratora (perlatora) na sve slavine značajno možete uštedjeti vodu

zamijenite glave tuša - kroz starije glave tuša (one bez raznih dodataka) u prosjeku može isteći čak do 19 litara vode u minu, dok kroz novije istječe oko osam litara

pazite da zatvarate vodu za vrijeme pranja kose, ruku ili zubi

umjesto ručnog pranja posuđa pod mlazom vode, koristite perilicu za pranje posuđa - perete li posuđe ručno, trošite i do 80 posto više vode nego perilica posuđa

ako posuđe perete u sudoperu, napunite ga vodom, a ispirite pod mlazom vode

obratite pažnju na štedljivo korištenje sredstava za pranje posuđa

nastojte uključivati perilicu posuđa kada je puna (ne uključujte je kad je poluprazna)

jedan od najboljih načina zagrijavanja vode je korištenje sunčanih toplinskih kolektora, kada je to tehnički izvedivo i financijskih isplativo - sunčevi toplinski kolektori koriste besplatnu obnovljivu energiju Sunca

