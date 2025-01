Bijes ne prestaje u ovom hrvatskom gradu, zbog radova na obnovi vodovoda - oštećene su stambene zgrade: "Sve je popucalo"

Karlovčani ponovno bjesne zbog radova na obnovi vodovoda i kanalizacije u centru grada. Kap koja je prelila čašu je veliko oštećenje stambene zgrade u kojoj, dok čekaju rješenje, stanari i dalje žive.

U strahu od sve veće opasnosti traže pomoć institucija, dok nadležni istovremeno poručuju - sanirat ćemo štetu kad sve bude gotovo.

"Zid nam je sav popucao, evo sve nam je to popucalo do gore"; rekla je Katica Ivšić.

Umjesto mirne starosti u svom domu, Katica posljednjih dana živi u strahu od urušavanja napuknutih zidova. U samo nekoliko sekundi, dok je bila u susjednoj sobi, urušio se strop, a pukotine nastale duž cijelog stana.

"Najednom, ja sam u kuhinji bila kuhala ručak, kad najednom bum. Mili Bože što je sad, kad ja imam što vidjet, sve je palo dole", rekla je.

Posljedica je to radova na obnovi aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Nove cijevi radnici postavljaju uz sam rub 200 godina starih zgrada pa stanari strahuju da je poremećena statika. Katica prozore i vrata više ne može zatvoriti.

"I ta vrata se ne mogu zatvoriti, sve je spušteno, popucalo", rekla je Katica.

Jedna od suvlasnika zgrade, po struci arhitektica, čim je shvatila da će radovi donijeti i opasnost, alarmirala je građevinsku inspekciju.

"Napisala sam nadzornom inženjeru - zar niste ništa naučili na dosadašnjoj gradnji. Opet ide uz kuće i s teškim strojevima, sad nam slijedi pravna bitka", rekla je suvlasnica zgrade Vlatka Božić-Trivanović.

Radovi idu dalje. Ulice stare gradske jezgre mjesecima su bučne i blatne, uskim cestama prolaze kamioni s građevinskim materijalom, a nezadovoljstvo stanara raste.

"Ova se ulica već deveti put otkopava i zakopava, a nitko ne zna šta se tu zapravo radi", rekao je jedan od stanara Danko Plevnik.

"Svatko od nas tko je okrečio stan, nešto sazidao, vidi da su ovi radovi doslovce kao onaj crtić A je to", dodao je drugi stanar Krešimir Latin.

Građanske inicijative apeliraju:



"Hitno šaljite nekakvu izvanrednu upravu u Karlovac nad projekt aglomeracije, jer se on raspada doslovno pred našim očima!", poručili su iz Građanske inicijative stanovnika Zvijezde i Gaze Milan Medić.

Novi direktor VIK-a, koji je na dužnost stupio prije šest tjedana i to nakon što je bivša direktorica smijenjena, sugrađane poziva na razgovor.

"Izvođač je dužan da vrati ta oštećenja koja su nastala na i u Zvijezdi odnosno na tom dijelu aglomeracije, u prvobitno stanje", rekao je direktor VIK-a Miroslav Vukovojac.

Da će od toga biti išta, skeptična je Katica. Sa suzama u očima zaključuje…

"To me je pogodilo, strašno me je to pogodilo, strašno… prije bih se smrti nadala jer sam stara", rekla je Katica.

Katičina kuća nije jedina. Tijekom radova u Karlovcu je oštećeno više od 40 objekata.

