Nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva predstavnici veledrogerija požalili su se kako je zbog dugova ugrožena dostava lijekova zdravstvenim ustanovama.

U Ministarstvo zdravstva u ponedjeljak su na sastanak stigli predstavnici veledrogerija. Tema su 4,1 milijarde kuna duga zbog kojih je ugrožena dostava lijekova zdravstvenim ustanovama.

Predstavnici veledrogerija nakon sastanka su poručili da više od 20 bolnica neće dobiti naručene lijekove jer ih oni ne mogu isporučiti zbog nagomilanih dugova te da je potrebna milijarda samo da se preživi ljeto, javlja N1.

Cijelu situaciju danas je uoči sastanka u Vladi komentirao i ministar financija Zdravko Marić.

"U financijskom smislu taj sustav očito na dulje vrijeme nije održiv. Dugovi su se gomilali, obveze također. Nekoliko puta smo plaćali određene obveze. Je li to bilo konačno rješenje? Očito nije. O tome treba razgovarati što se da napraviti", kazao je.

"U interesu je svih, pa i nas, da ne dođe do onoga o čemu vi govorite. Mislim da su građani pretrpjeli jako puno stresova i ne treba ih još plašiti", dodao je i zaključio: "Poruka da će doći do blokade nije racionalna. Ne vidim zašto bi do toga došlo."