'što leži ne bježi'

Stručnjak prognozira kako će se kretati cijene nekretnina: "Ako se dogodi pojava kao u Austriji i Češkoj..."

Piše Hina, 13. prosinca 2025. @ 12:26 komentari
Podbrežje, stanovi
Podbrežje, stanovi Foto: Ranko Suvar/Cropix
Većina građana želi sigurnost koju ostvaruje ulaganjem u nekretnine, a na računima imaju čak 40 milijardi eura.
'što leži ne bježi'
Stručnjak prognozira kako će se kretati cijene nekretnina: "Ako se dogodi pojava kao u Austriji i Češkoj..."
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Preminuo glumac Peter Greene
tužne vijesti
Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Preparati za neuropatiju: 6 suplemenata koji pomažu kod trnaca, žarenja i bolova
Podržavaju zdravlje živaca
Preparati za neuropatiju: 6 suplemenata koji pomažu kod trnaca, žarenja i bolova
Srce pod stresom: Zašto sve češće obolijevamo i što s tim ima genetika?
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Srce pod stresom: Zašto sve češće obolijevamo i što s tim ima genetika?
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Wow!
Znanstvenici otkrili zastrašujuće dubokomorsko stvorenje nakon što su kameru spustili na dno mora
Pokazao kako je jednostavno provaliti u automobil, pogledajte njegovu vještinu
Wow!
Pokazao kako je jednostavno provaliti u automobil, pogledajte njegovu vještinu
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
Jednostavna ideja
“Više se ne morate brinuti…”: Nova opcija u Googleovim kartama mnogima će olakšati živote
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
La Liga: Girona preokretom kao gost svladala Real Sociedad
Domaćini dugo vodili
VIDEO Tri Hrvata s klupe gledala preokret: Na kraju je slavio - Livaković
Osijek - Cibalia opet u istoj ligi: Slavonski derbi sljedeće sezone?
Stari rivali
Je li moguće čudo i hoćemo li opet gledati jedan od najvrućih hrvatskih derbija?
Slovenci kritizirali Alberta Rieru zbog izjave nakon utakmice Rijeka - Celje
Svašta
Izgubio 3:0 na Rujevici, a onda zapanjio izjavom: Čak su mu i Slovenci očitali bukvicu
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
ELIMINIRAN
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
MasterChef: Otto podijelio zanimljivo mišljenje: "Jednaki smo!" Slažete li se s njim?
NAJBOLJI OD NAJBOLJIH
Otto podijelio zanimljivo mišljenje: "Jednaki smo!" Slažete li se s njim?
MasterChef: Mark napustio MasterChef i poručio: "Moj život se promijenio!"
BORIO SE!
Mark Ettinger napustio MasterChef i poručio: "Moj život se promijenio!"
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Kamo na izlet?
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
Ulična moda Zagreb sako s puf predimenzioniranim ramenima 2025.
Dašak visoke mode
Crnka sa zagrebačke špice nosi fantastične čizme, ali teško je skrenuti pogled s njezinih ramena
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
